Девочка из Челябинска выиграла редкий подарок от Камилы Валиевой и катание с ней на катке ГУМа

Камила Валиева растрогала до слез своим предложением фанатку из Челябинска. Фото: Артем КИЛЬКИН

Необычный подарок преподнесла фигуристка Камила Валиева во время жеребьевки на прыжковом турнире по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге. Во время распределения выступлений, организаторы решили провести лотерею среди тех, кто купил билеты в концертный зал. А Подарки победителям приготовили сами фигуристы.

Как сообщает корреспондент «Комсомольской правды», именитые спортсмены вышли на сцену в шикарных смокингах и платьях и личными подарками. Так, Арсений Федотов принес конек со своим автографом, команда Алексея Мишина дарила книги по теории прыжков и катании на льду, Александр Самарин преподнес персональный кубок для болельщика, Софья Муравьева — заколку с первой программы, Макар Игнатов отдал теплый плед, а Андрей Мозалев решился расстаться с любимым талисманом – игрушкой красного лисенка.

Камила Валеева вышла на сцену с черно-розовым шопером с изображениями панд. Внутри оказался символ олимпиады — редкая игрушка панды.

— У меня там небольшой презент с Олимпиады. Это Бим Дунь Дунь. А также небольшие подарочки вроде моей салфетницы и моя картины с моим автографом. И еще я предлагаю человеку, который выиграет, покататься со мной на катке в московском ГУМе, — произнесла со сцены Камила.

Фигуристка достала номер из лототрона, и приз достался девушке-подростку из Челябинска.

— Если честно, я в полном шоке. Зимой я как раз хотела поехать в Москву. Совмещу приятное с полезным, - призналась девушка.

— Мы можем попросить залить каток от Красной площади до Челябинска, — прокомментировал ведущий.

Еще одним подарком стало селфи с любимыми фигуристами. Фото: Артем КИЛЬКИН

После жеребьевки все победители лотереи получили возможность сделать селфи с чемпионами.

Сегодня, 4 декабря, в Санкт-Петербурге проходит основной турнир по прыжкам. Это первые в России соревнования подобного формата.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru