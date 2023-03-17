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Общество17 марта 2023 15:45

Как у Муслима Магомаева: молодой сотрудник птицефабрики из Челябинской области поразил своим баритоном

19-летний Даниил Сафин не учился в музыкальной школе, но ролики в интернете набирают лайки
Ольга ЩАПИНА
Юного таланта поддерживает его семья. Фото: Хорошие новости.

Юного таланта поддерживает его семья. Фото: Хорошие новости.

Даниилу Сафину всего 19 лет и живет он в селе Кунашак Челябинской области, но его голос покорил местных жителей. Про него говорят: «баритон как у Муслима Магомаева», — рассказывает сайт «Хорошие новости».

При этом парень не учился в музыкальной школе, а талант открыл только в 13 лет.

— Идет по лице со школы, и мы где-то вдалеке слышим его голос, — говорит мама одаренного парня Гульнара Хидиятуллина. — Оказалось, что он пел, тренировал голос.

Поступив после 9 класса в челябинский колледж, Даниил Сафин начал заниматься в хоровой школе «Молодость». Но в 18 лет ему пришлось вернуться в родной Кунашак и начать работать. Теперь талант работает на птицефабрике, но про пение не забывает и выкладывает свои ролики в соцсети.

— Могу спеть на празднике, юбилее или корпоративе, — говорит Даниил.

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