Как у Муслима Магомаева: молодой сотрудник птицефабрики из Челябинской области поразил своим баритоном

Юного таланта поддерживает его семья. Фото: Хорошие новости.

Даниилу Сафину всего 19 лет и живет он в селе Кунашак Челябинской области, но его голос покорил местных жителей. Про него говорят: «баритон как у Муслима Магомаева», — рассказывает сайт «Хорошие новости».

При этом парень не учился в музыкальной школе, а талант открыл только в 13 лет.

— Идет по лице со школы, и мы где-то вдалеке слышим его голос, — говорит мама одаренного парня Гульнара Хидиятуллина. — Оказалось, что он пел, тренировал голос.

Поступив после 9 класса в челябинский колледж, Даниил Сафин начал заниматься в хоровой школе «Молодость». Но в 18 лет ему пришлось вернуться в родной Кунашак и начать работать. Теперь талант работает на птицефабрике, но про пение не забывает и выкладывает свои ролики в соцсети.

— Могу спеть на празднике, юбилее или корпоративе, — говорит Даниил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru