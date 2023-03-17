Командир с позывным «Челябинск» передал привет своим близким через Минобороны

Бойцы говорят, что вернутся с победой. Фото: кадр из видео Минобороны России.

Мобилизованные с Урала передали привет своим землякам, родным и близким. На видео, которое разместило в своих соцсетях Минобороны России, первым слово берет командир с позывным «Челябинск».

— Командир боевого расчета, позывной «Челябинск», — представился мобилизованный. — Здесь находимся пять месяцев. Долбим эту нечисть и будем долбить ее до победы. Победа будет за нами! Хотели передать большой привет всем родным, близким, любимым женам, детям. Мы скоро вернемся, мы вернемся в с победой.

Также на видео привет близким передали военнослужащий с позывным «Монгол» из города Талица, «Матрос» из Сургута.

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