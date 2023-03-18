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Общество18 марта 2023 12:46

Белоснежные великаны и артисты в пестрых нарядах: самые яркие фото с концерта «Крымская весна» в Челябинске

В Челябинске прошел концерт в честь годовщины присоединения Крыма к России
Анастасия ТРОФИМОВА
Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

В челябинском парке имени Гагарина 18 марта состоялся митинг-концерт «Крымская весна». Его организовали в честь девятилетия присоединения Крыма к России.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Перед челябинцами пели и танцевали творческие коллективы региона. На митинг пришли люди в накидках «Справедливой России» и активисты с флагами ЛДПР. Развернули также два полотнища с символикой городской Детской художественной школы искусств.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Горожане наблюдали за артистами, делали селфи, а перед ближайшим к сцене киоском с горячим кофе в пасмурный день выстроилась очередь.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Среди зрителей расхаживали великаны в элегантных цилиндрах и белоснежных одеждах — артисты на ходулях.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Как рассказали в администрации Советского района, участниками митинга были не только депутаты, представители партий и общественных организаций, но также педагоги, сотрудники учреждений соцзащиты и учреждений культуры, студенты и волонтеры.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

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