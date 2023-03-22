В Кургане эвакуатор протащил через весь город легковушку с окровавленным стеклом и детской фигурой на панели. Что произошло?

От невнимательного взгляда на фото пробирает дрожь. Фото: ГИБДД45 / vk.com

В Кургане эвакуатор провез по улицам разбитую машину, из лобового стекла которой торчала рука окровавленного ребенка, а за рулем ехала сама смерть — так могло показаться очевидцам необычного перфоманса. К счастью, это было представление и ни один ребенок не пострадал, а для изображения последствий жуткой аварии авторы из ГИБДД использовали куклу, краску. Маску скелета и капюшон надели на манекена.

Машину провезли на эвакуаторе. Фото: ГИБДД45 / vk.com

— Сотрудники Госавтоинспекции таким способом решили напомнить водителям о детях, которые являются наиболее уязвимой категорией пассажиров, а от последствий нарушений правил перевозки в автотранспорте зачастую зависит жизнь и здоровье маленьких пассажиров, — сообщили в УГИБДД УМВД России по Курганской области.

За рулем сидел манекен в костюме смерти. Фото: ГИБДД45 / vk.com

В ГИБДД сообщают, что родители часто забывают о нормах безопасности — с начала года в регионе более 800 водителей привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки детей.

Также в Курганской области до конца рабочей недели сотрудники ГИБДД проведут другие профилактические акции, беседы, инструктажи на предприятиях и выступления на родительских собраниях в школах и детсадах.

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