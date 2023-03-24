«Все, кто служат – герои»: жителей Челябинской области приглашают на работу для настоящих мужчин

Служащие по контракту получают достойную плату за свою работу. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителей Челябинской области приглашают заняться настоящим мужским трудом и подписать контракт на военную службу. Офицеры, не понаслышке знающие армию, уверены – работа это сложная, но благородная.

– Все, кто служит, все они герои. Люди, которые не служили, оставляют себе право на отступление – они постоянно будут надеяться на кого-то, а солдат – только на самого себя, на свою голову, на свои руки. А для военной службы по контракту тем более нужны профессионалы, которые прошли специальную подготовку и проверку, – отметил Эксперт комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Генерал-лейтенант полиции Евгений Савченко.

Служащие по контракту всегда должны быть готовы к различным, часто экстремальным ситуациям. И за это им полагается соответствующее вознаграждение. Евгений Савченко уверен, что платят профессиональным военнослужащим приличную зарплату, которая добавляет мотивации.

-Каждый мужчина должен отдать долг Родине. И, если после этого он хочет стать профессионалом в военном деле, то служба по контракту – то, что ему нужно. Так он сможет полностью посвятить себя службе Отечеству. Честь и хвала людям, которые готовы с полной самоотдачей защищать страну, – добавил Вадим Иличев, руководитель Центра социальной и культурной поддержки инвалидов, ветеранов, детей и молодёжи Челябинской области.

Узнать все подробности службы по контракту можно в военкоматах по месту жительства.

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