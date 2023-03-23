И школа, и скалодром: в Челябинске открылся Центр по работе с детьми с аутизмом

На создание центра ушло 2,5 года. Фото: Звездный дождь/Ольга Щапина.

Общественная организация «Звёздный дождь» открыла в Челябинске ресурсно-методический центр по работе с детьми с аутизмом. Первые занятия начались в здании по улице Крылова, 23 с февраля 2023 года.

Здание бывшего пищеблока детской горбольницы выделила администрация, а деньги на ремонт направило правительство региона. Сегодня новый центр посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Раньше здесь находился пищеблок детской горбольницы. Фото: Ольга ЩАПИНА

— Сама главная задача для центра — готовить детей к обычной жизни, — отметил глава региона. — Инклюзия — очень важная задача, которая сегодня перед нами стоит. Нужно развивать соответствующие классы в школах, группы в детских садах, для взрослых ребят — отдельные программы по возможности трудоустройства, занятости. Начало здесь, в «Звездном дожде».

Просторное помещение в 700 кв.м. разделили на несколько зон. Это учебные кабинеты, спортзал, стоматологический кабинет, скалодром, конференц-зал для обучения тьюторов, кафе и кухня для подростков с аутизмом. В таком просторном здании общественной организации, которая занимается социализацией детей с ментальными особенностями, есть где развернутся. Капитально здание отремонтировали за 2,5 года. На это понадобилось 45 млн рублей.

В Центре есть даже ресепшен. Фото: Ольга ЩАПИНА

По официальным данным в Челябинской области с диагнозом «аутизм» живет около тысячи детей. Сейчас в регионе налаживают систему раннего диагностирования РАС, создают ресурсные классы, где дети с аутизмом учатся вместе с обычными.

Зона кафе и кухни, где подростки с аутизмом будут учиться общаться. Фото: "Звездный дождь".

Детей учат даже бегать по коридорам на перемене. Фото: "Звездный дождь".

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru