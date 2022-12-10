«Морда и ноги — в крови»: жители Магнитогорска обвиняют друг друга в издевательствах над лошадью

Лошадь застали лежащую на снегу. Фото: соцсети

В Магнитогорске Челябинской области жители обвиняют друг друга в издевательствах над лошадью. Женщина по имени Ирина опубликовала пост в социальных сетях и рассказала, что увидела возле конюшни голодную лошадь. О том, что животное не сытое, горожанка узнала из слов работников конюшни, якобы так ее приучали к повозке.

Лошадке дали сено, до которого, по словам Ирины, она не могла дотянуться и пыталась достать ногой. Через некоторое время женщина снова проходила мимо конюшни и увидела неприятную картину.

— Обнаружила лошадь, лежащую замертво, морда и лапа были в крови. Она запуталась в веревке, пытаясь достать еду, — утверждает Ирина. — Я освободила лошади ногу. Просила работников помочь, на что меня посылали, и я уже стала снимать видео.

Возмущенная горожанка опубликовала ролик в социальных сетях, и собрала реакции нескольких сотен пользователей. Магнитогорцев возмутило поведение мужчины, который на видео пинает лошадь, чтобы та встала.

Но запись увидела и хозяйка животного, которая утверждает, что описанные Ириной события — выдуманы ради дешевого хайпа:

— Автор пишет, что подошла ноги распутать. А что на самом деле было: распутала или запутала, чтобы жесткое видео снять? — задается вопросом Наталья. — Жестоко поступает человек, который роняет лошадь, чтобы снять хайповое видео. И на видео этот момент, конечно, не попал, ведь не для того кино снималось.

По словам Натальи, мужчина поступает абсолютно правильно, пытаясь поднять лошадь. А окровавленной морды и копыт, о которых заявляла Ирина, на кадрах не видно вовсе. В завершении своего поста женщина добавила, что с лошадью все в порядке, она не пострадала и радуется жизни. Чья версия является настоящей, пока неясно.

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