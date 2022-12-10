Подарили миллион и бросали шашлыком: чем запомнился первый день Матча Звезд КХЛ-2022 в Челябинске

Форвард «Трактора» Антон Бурдасов (на фото — справа) на Матче Звезд КХЛ выбран капитаном дивизиона Харламова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первый день звездного уик-энда на ледовой арене «Трактор», как и ожидалось, получился зажигательным. Мастер-шоу повеселило зрителей и болельщиков. Здесь были и спортивная и театральная составляющие.

Атмосфера праздника на Матче Звезд Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В спортивных конкурсах самым быстрым игроком (круг на скорость) стал форвард дивизиона Харламова Павел Порядин с результатом 13,121 секунды. Победителем в состязании на спортивный «Эффектный буллит» победил Джереми Бракко из дивизиона Чернышева. В конкурсе «Сила броска» равных не было Тревору Мерфи — 165 км/ч.

Павел Порядин на Матче Звезд в Челябинске стал самым быстрым Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хоккеисты зажгли и в «театральном» шоу. Алтыбармакян из ХК «Сочи» исполнил бросок «клюшкой-шампуром», на которую были нанизаны муляжи кусков мяса и овощей, Толчинский вышел на лед с телохранителем, а Александр Шаров решил отвлечь вратаря воздушными шарами. Андрей Миронов и Александр Еременко из московского «Динамо» решили пробить буллит из тележки, взятой напрокат из супермаркета...

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Толчинский вышел на лед с телохранителем Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Победу в эффектных шоу-буллитах по итогам голосования болельщиков одержал игрок магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин. Он «примагнитил» шайбу к клюшке и через вратаря перекинул шайбу в ворота. Болельщиков умилило и то, что Николай прокатился до ворот в очках тренера Ильи Воробьева. Диоптрии наставника не помешали, а помогли Голдобину все сделать красиво. Кстати, Николай получил за победу в этом конкурсе миллион рублей. Эти деньги он отдаст в один из благотворительных фондов.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По итогам трех конкурсов Мастер-шоу первые места разделили дивизионы Харламова и Чернышева (по две победы в конкурсах). Однако, дивизионы Боброва и Тарасова смогут отыграться завтра 11 декабря в состязаниях «Надежная защита», «Точность броска» и «Конкурс капитанов».

Челябинск и ледовая арена «Трактор» во второй раз принимает Матч Звезд КХЛ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В финале Матча Звезд КХЛ завтра, 11 декабря, сыграют победители сегодняшних полуфиналов

В ½ финала сошлись команды Западной конференции — дивизионы Боброва и Тарасова. «Бобровцы» отпраздновали победу — 7:5. Хет-триком отметился бывший игрок «Трактора» Алексей Кручинин.В полуфинале Востока дивизион Харламова оказался лучше парней из дивизиона Чернышова — 8:5. Капитан «Харламовцев» Антон Бурдасов отметился голом и двумя результативными передачами, голкипер Илья Проскуряков тоже в плюсе: на его счету голевой пас.

Юные болельщики «Трактора» поддерживают Антона Бурдасова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, первый день хоккейного шоу в Челябинске открыли звезды шоу-бизнеса ST, НАZИМА, Анет Сай и Slame.

Завтра, во второй день Матча Звезд КХЛ-2022, шоу продолжится. Болельщики увидят новую порцию конкурсов и мастер-шоу, выступление Клавы Коки и финал хоккейного уик-энда между дивизионами Харламова и Боброва. За «бронзу» сыграют дивизионы Тарасова и Чернышова.

Шоу маскотов на Матче Звезд КХЛ-2022 в Челябинске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КСТАТИ

В матче Звезд КХЛ-2022 в Челябинске примут участие семь игроков «Трактора» и магнитогорского «Металлурга».

В команде дивизиона Харламова сыграют: нападающие Антон Бурдасов — капитан команды («Трактор») и Николай Голдобин («Металлург»), вратари Илья Проскуряков («Трактор») и Эдвард Паскуале («Металлург»), защитники Сергей Телегин («Трактор») и Егор Яковлев («Металлург»), а также один из лучших игроков Кубка вызова МХЛ — нападающий Роман Канцеров («Стальные лисы»). Главный тренер дивизиона — Илья Воробьев («Металлург»).

За дивизион Тарасова сыграют уроженцы Челябинска и воспитанники «Трактора» Никита Нестеров (ЦСКА) и Максим Шалунов («Локомотив»).

Команда дивизиона Харламов Восточной конференции КХЛ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СПРАВКА «КП»

Фонбет Неделя звезд хоккея проходит в Челябинске с 3 по 11 декабря в ледовой арене «Трактор». Кубок Вызова МХЛ и Матч звезд ЖХЛ состоялись 3 и 4 декабря. В первом матче сильнее оказалась сборная Востока (5:2), у женщин победу праздновала команда Запада (3:4).

Неделя Звезд хоккея проходит при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Организаторами турнира являются Континентальная хоккейная лига, Фонд поддержки спорта Челябинской области и ХК «Трактор».

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