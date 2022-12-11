На трассе М-5 в Челябинской области перевернулась фура с мандаринами

Фото: ГИБДД по Челябинской области

На трассе М-5 в Чебаркульском районе днем в воскресенье, 11 декабря, столкнулись грузовики Volvo и КАМАЗ. На месте ДТП затруднено движение. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Челябинской области.

— По предварительным данным, 28-летний водитель грузовика Volvo не выдержал безопасную дистанцию и совершил наезд на стоящий на полосе КАМАЗ под управлением 43-летнего мужчины, — сообщили в ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Фото: ГИБДД по Челябинской области

В результате происшествия никто не пострадал. Грузовик Volvo после столкновения перевернулся на бок и загородил полосу движения. В ликвидации аварии участвуют сотрудники ГИБДД и МЧС.

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Фото: ГИБДД по Челябинской области

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