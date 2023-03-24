Курганский губернатор предложил отправлять выпускников вузов на работу по распределению

Вадим Шумков. Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил вернуть целевое распределение медиков и педагогов, которые недавно окончили вуз. Такая практика действовала во времена СССР.

— Если молодой человек получает образование исключительно за счет государства, то государство вправе на несколько лет целевым образом планово направлять такого специалиста на работу, решая государственные задачи, — отметил Шумков.

По словам губернатора, для страны с огромными территориями целевое распределение выпускников вузов должно действовать обязательно. Он отметил, что это поможет не только экономике, но и даст дополнительные возможности для планирования в вопросах управления.

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