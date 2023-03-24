В Кургане школьники заработали 160 тысяч рублей на помощь участникам СВО

Груз уже отправили в зону СВО. Фото: телеграм-канал главы Кургана Елены Ситниковой

Ученики гимназии №31 в Кургане организовали кулинарную ярмарку и заработали 160 тысяч рублей. На вырученные средства ребята приобрели вещи для земляков, которые принимают участие в специальной военной операции. Об этом говорится в группе учебного заведения во «ВКонтакте».

—Всего закуплено 90 пар резиновых сапог, 500 пар перчаток, большое количество нижнего белья, — отмечают представители гимназии.

Фото: телеграм-канал главы Кургана Елены Ситниковой

Также школьники написали военнослужащим письма со словами поддержки. Их упаковали в отдельную коробку. Груз со снаряжением уже отправили в зону проведения СВО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.