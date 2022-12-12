Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт12 декабря 2022 9:16

Шашлык вместо клюшки и фанаты со всей страны: чем запомнился звездный уик-энд КХЛ в Челябинске

Неделя звезд КХЛ в Челябинске завершилась победой дивизиона Боброва
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Команда дивизиона Боброва обыграла в финале «харламовцев»

Команда дивизиона Боброва обыграла в финале «харламовцев»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске завершилась неделя звезд КХЛ, проходившая на арене «Трактор». Вишенкой на торте стал уик-энд, во время которого зрители увидели мастер-шоу с буллитами, выступления маскотов, матчи между лучшими игроками лиги, выступления звезд и многое другое. Насколько жаркими были эти выходные — смотрите в нашем фоторепортаже. КП-Челябинск собрала самые запоминающиеся кадры.

Поддержать любимых игроков приехали болельщики со всей страны

Поддержать любимых игроков приехали болельщики со всей страны

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинские болельщики тоже на месте

Челябинские болельщики тоже на месте

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из жаркого Сочи — в морозный Челябинск

Из жаркого Сочи — в морозный Челябинск

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Очень приятно, царь!

Очень приятно, царь!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Горячо было и на трибунах, и на льду

Горячо было и на трибунах, и на льду

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хоккей, конечно, жесткий вид спорта, но и милоте нашлось место

Хоккей, конечно, жесткий вид спорта, но и милоте нашлось место

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Буллит с шампуром вместо клюшки особенно запомнился зрителям

Буллит с шампуром вместо клюшки особенно запомнился зрителям

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Певица Назима поет вместе со своим земляком — барсом из Казахстана

Певица Назима поет вместе со своим земляком — барсом из Казахстана

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Рэпер Slame решил попробовать себя тренером

Рэпер Slame решил попробовать себя тренером

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хоккеист «Трактора» Антон Бурдасов был выбран капитаном дивизиона Харламова

Хоккеист «Трактора» Антон Бурдасов был выбран капитаном дивизиона Харламова

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А в холле — своя атмосфера

А в холле — своя атмосфера

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Южноуральские поклонники хоккея

Южноуральские поклонники хоккея

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первая леди Челябинской области Ирина Текслер тоже не упустила возможности насладиться шоу

Первая леди Челябинской области Ирина Текслер тоже не упустила возможности насладиться шоу

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А такие очереди были везде, и к еде, и за автографами звезд

А такие очереди были везде, и к еде, и за автографами звезд

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Маскоты вовсю развлекались с болельщиками

Маскоты вовсю развлекались с болельщиками

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тик-токер Егор Шип исполнил песни прямо с ледового комбайна

Тик-токер Егор Шип исполнил песни прямо с ледового комбайна

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Клава Кока в третий раз за 2022 год выступила для челябинцев

Клава Кока в третий раз за 2022 год выступила для челябинцев

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Алексей Текслер вместе с директором КХЛ Алексеем Морозовым и легендой хоккея Владиславом Третьяком

Губернатор Алексей Текслер вместе с директором КХЛ Алексеем Морозовым и легендой хоккея Владиславом Третьяком

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Рэпер ST и форвард «Трактора» Антон Бурдасов

Рэпер ST и форвард «Трактора» Антон Бурдасов

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг с наградой Матча Звезд КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг с наградой Матча Звезд КХЛ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Артисты отжигали на заливочных машинах

Артисты отжигали на заливочных машинах

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Клава Кока выступила перед финалом Матча Звезд КХЛ-2022 в Челябинске

Клава Кока выступила перед финалом Матча Звезд КХЛ-2022 в Челябинске

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

Спорт: ХОККЕЙ