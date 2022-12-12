Шашлык вместо клюшки и фанаты со всей страны: чем запомнился звездный уик-энд КХЛ в Челябинске

Команда дивизиона Боброва обыграла в финале «харламовцев»
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске завершилась неделя звезд КХЛ, проходившая на арене «Трактор». Вишенкой на торте стал уик-энд, во время которого зрители увидели мастер-шоу с буллитами, выступления маскотов, матчи между лучшими игроками лиги, выступления звезд и многое другое. Насколько жаркими были эти выходные — смотрите в нашем фоторепортаже. КП-Челябинск собрала самые запоминающиеся кадры.
Поддержать любимых игроков приехали болельщики со всей страны
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Челябинские болельщики тоже на месте
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Из жаркого Сочи — в морозный Челябинск
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Очень приятно, царь!
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Горячо было и на трибунах, и на льду
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Хоккей, конечно, жесткий вид спорта, но и милоте нашлось место
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Буллит с шампуром вместо клюшки особенно запомнился зрителям
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Певица Назима поет вместе со своим земляком — барсом из Казахстана
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Рэпер Slame решил попробовать себя тренером
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Хоккеист «Трактора» Антон Бурдасов был выбран капитаном дивизиона Харламова
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А в холле — своя атмосфера
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Южноуральские поклонники хоккея
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Первая леди Челябинской области Ирина Текслер тоже не упустила возможности насладиться шоу
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А такие очереди были везде, и к еде, и за автографами звезд
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Маскоты вовсю развлекались с болельщиками
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Тик-токер Егор Шип исполнил песни прямо с ледового комбайна
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Клава Кока в третий раз за 2022 год выступила для челябинцев
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Губернатор Алексей Текслер вместе с директором КХЛ Алексеем Морозовым и легендой хоккея Владиславом Третьяком
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Рэпер ST и форвард «Трактора» Антон Бурдасов
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Главный тренер СКА Роман Ротенберг с наградой Матча Звезд КХЛ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Артисты отжигали на заливочных машинах
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Клава Кока выступила перед финалом Матча Звезд КХЛ-2022 в Челябинске
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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