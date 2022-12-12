Шашлык вместо клюшки и фанаты со всей страны: чем запомнился звездный уик-энд КХЛ в Челябинске

Команда дивизиона Боброва обыграла в финале «харламовцев» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске завершилась неделя звезд КХЛ, проходившая на арене «Трактор». Вишенкой на торте стал уик-энд, во время которого зрители увидели мастер-шоу с буллитами, выступления маскотов, матчи между лучшими игроками лиги, выступления звезд и многое другое. Насколько жаркими были эти выходные — смотрите в нашем фоторепортаже. КП-Челябинск собрала самые запоминающиеся кадры.

Поддержать любимых игроков приехали болельщики со всей страны Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинские болельщики тоже на месте Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из жаркого Сочи — в морозный Челябинск Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Очень приятно, царь! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Горячо было и на трибунах, и на льду Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хоккей, конечно, жесткий вид спорта, но и милоте нашлось место Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Буллит с шампуром вместо клюшки особенно запомнился зрителям Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Певица Назима поет вместе со своим земляком — барсом из Казахстана Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Рэпер Slame решил попробовать себя тренером Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хоккеист «Трактора» Антон Бурдасов был выбран капитаном дивизиона Харламова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А в холле — своя атмосфера Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Южноуральские поклонники хоккея Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первая леди Челябинской области Ирина Текслер тоже не упустила возможности насладиться шоу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А такие очереди были везде, и к еде, и за автографами звезд Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Маскоты вовсю развлекались с болельщиками Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тик-токер Егор Шип исполнил песни прямо с ледового комбайна Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Клава Кока в третий раз за 2022 год выступила для челябинцев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Алексей Текслер вместе с директором КХЛ Алексеем Морозовым и легендой хоккея Владиславом Третьяком Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Рэпер ST и форвард «Трактора» Антон Бурдасов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг с наградой Матча Звезд КХЛ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Артисты отжигали на заливочных машинах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Клава Кока выступила перед финалом Матча Звезд КХЛ-2022 в Челябинске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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