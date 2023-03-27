В Челябинской области введут новые меры поддержки для тех, кто служит по контракту

Выплаты смогут получить южноуральцы, заключившие контракт с Министерством обороны с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Новые меры поддержки для военнослужащих по контракту и их семей планируют ввести в Челябинской области. По поручению губернатора уже разработали соответствующий законопроект. Его рассмотрят на ближайшем заседании Законодательного собрания.
−Наша область была одной из первых, где были введены меры поддержки для мобилизованных граждан. Важно, чтобы помощью могли воспользоваться те, кто выбрал службу по контракту, и их семьи, – объяснил Алексей Текслер.
Выплаты смогут получить южноуральцы, заключившие контракт с Министерством обороны с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023. Военные и их семьи могут рассчитывать на следующие выплаты:
1) единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей. Ее смогут получить сами военные, их супруги или один из родителей;
2) единовременную выплату на каждого ребенка по 20 тысяч рублей;
3) единовременная выплата на приобретение внутридомового газового оборудования и оплату работ по его установке в размере до 200 тысяч рублей. Но только если контрактники или члены их семьи – собственники помещений;
Выплаты на газификацию также могут получить семьи людей, которые заключили контракт для прохождения военной службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец. А также семьи погибших военнослужащих.
Получить единовременные выплаты можно в управлении социальной защиты по месту жительства.
Для военнослужащих планируют ввести региональные меры поддержки вдобавок к федеральным.
Военнослужащий с ранением, контузией или другим увечьем получит еще 300 тысяч рублей.
Контрактник, ставший инвалидом из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, получит 500 тысяч рублей.
Семья погибшего военнослужащего получит один миллион рублей.
Тем, кто заключил контракт для прохождения военной службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец», которые формируют для участия в СВО, выплатят единовременно 150 тысяч рублей и по две тысячи рублей за сутки с момента заключения договора до окончания боевого слаживания.
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