В Челябинской области введут новые меры поддержки для тех, кто служит по контракту

Выплаты смогут получить южноуральцы, заключившие контракт с Министерством обороны с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новые меры поддержки для военнослужащих по контракту и их семей планируют ввести в Челябинской области. По поручению губернатора уже разработали соответствующий законопроект. Его рассмотрят на ближайшем заседании Законодательного собрания.

−Наша область была одной из первых, где были введены меры поддержки для мобилизованных граждан. Важно, чтобы помощью могли воспользоваться те, кто выбрал службу по контракту, и их семьи, – объяснил Алексей Текслер.

Выплаты смогут получить южноуральцы, заключившие контракт с Министерством обороны с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023. Военные и их семьи могут рассчитывать на следующие выплаты:

1) единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей. Ее смогут получить сами военные, их супруги или один из родителей;

2) единовременную выплату на каждого ребенка по 20 тысяч рублей;

3) единовременная выплата на приобретение внутридомового газового оборудования и оплату работ по его установке в размере до 200 тысяч рублей. Но только если контрактники или члены их семьи – собственники помещений;

Выплаты на газификацию также могут получить семьи людей, которые заключили контракт для прохождения военной службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец. А также семьи погибших военнослужащих.

Получить единовременные выплаты можно в управлении социальной защиты по месту жительства.

Для военнослужащих планируют ввести региональные меры поддержки вдобавок к федеральным.

Военнослужащий с ранением, контузией или другим увечьем получит еще 300 тысяч рублей.

Контрактник, ставший инвалидом из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, получит 500 тысяч рублей.

Семья погибшего военнослужащего получит один миллион рублей.

Тем, кто заключил контракт для прохождения военной службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец», которые формируют для участия в СВО, выплатят единовременно 150 тысяч рублей и по две тысячи рублей за сутки с момента заключения договора до окончания боевого слаживания.

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