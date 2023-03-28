Биография Лидии Скобликовой: чем прославилась конькобежка «уральская молния»

Лидия Скобликова сейчас живет в Москве, но периодически приезжает в Челябинск в гости. Фото: alexeytexlerofficial / t.me

Лидия Скобликова считается человеком-легендой. И не только благодаря шести золотым олимпийским медалям и бесчисленным мировым рекордам. Спортсменка на протяжении всей жизни работает над собой, не беря во внимание прошлые достижения. Сейчас Лидии Полозковой (такая у нее фамилия по мужу) 84 года, и она до сих пор находится в здравом уме. И по-прежнему любит спорт.

Детство Лидии Скобликовой

Родилась Лидия Павловна в Златоусте в большой семье. Помимо нее были еще четверо детей: три дочери и младший сын. Отец работал заместителем директора Златоустовского абразивного завода, а мать вела домашнее хозяйство.

Домик, в котором жили Скобликовы, находился у подножия горы Косотур. Это важная деталь, ведь именно благодаря природным особенностям города у Лидии сформировались выдержка и упорство.

— В школе, когда училась, давали на трамвай 3 копейки: чтобы обогнуть гору и доехать. Но мне надо было сохранить эти деньги, чтобы в кино сходить – а туда билет 10 копеек стоил. Я эти деньги приберегала и шла через гору. Так незаметно, а когда 365 дней туда-обратно ходишь, есть результат, — вспомнила в интервью «Игры на Свободе» Лидия Павловна.

В качестве физической подготовки были и летние походы с классом вокруг озер, и ведение домашнего хозяйства:

— Нужно было поливать капусту. А что это значит: под каждый качан нужно вылить ведро. Речка рядом в 30 метрах от дома, ведра в руки — и бегом. В это время моя группа была на тренировке уже на другой горе, и надо было спуститься и догнать их. Это все делало нас физически крепкими. Ну и гены от родителей здоровые достались.

Как Скобликова пришла в спорт?

Лидия была лыжницей. Вообще в Златоусте этим видом спорта занимаются все: так уж повелось. Плюс, каждый год у них тренировалась сборная команда СССР.

— Я в 3 классе выиграла свои первые соревнования. Причем как выиграла: какие лыжи-то были там, мягкое крепление, как называют: веревочками привязали на валенки, да и ладно. Там бежали всего километр или два, все эти тряпочки-веревочки, конечно, у меня порвались, и ничего не оставалось делать, как добегать до финиша на одной лыже и на одном валенке.

В 2014 Скобликова была послом зимних Олимпийских игр в Сочи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Считается, что Лидия Скобликова полюбила спорт благодаря учителю физкультуры. Борис Мишин был легкоатлетом, баскетболистом, волейболистом, футболистом и пловцом. Он заметил в третьекласснице неутомимость и спортивный темперамент и предложил ей заниматься легкой атлетикой. И тут девушка добилась результатов: она так быстро преодолевала дистанции с барьерами, что стала чемпионкой Златоуста, а потом и всей Челябинской области.

В конькобежный спорт Лидия попала случайно: просто с подругой пришла на занятия. Тут спортсменка проявила присущие ей упорство и труд, благодаря чему на первенстве города завоевала золотую медаль и получила второй разряд. Скорость и грациозность девушке нравились, но она не ставила коньки на первый план. Пока не поступила в институт.

В 1956 году Лидия Скобликова пошла в Челябинский педагогический, следуя по стопам старших сестер. Поступила на факультет физического воспитания, продолжая заниматься легкой атлетикой. Пока однажды ее не заметил Борис Кочкин — заслуженный тренер СССР по конькобежному спорту.

Через год Скобликова стала чемпионкой РСФСР по конькам среди девушек, через два — мастером спорта, а через три — бронзовым призером на чемпионате мира. Девушка овладела стайерской (3 000 м) и средней (1 500 м) дистанциями, но еще уступала в спринте (500 и 1 000 м). Но ее все равно включили в состав сборной СССР в 1959 году.

Олимпиадные золотые медали и мировые рекорды Лидии Скобликовой

В 21 год Скобликова поехала на Олимпийские игры в Скво-Вэлли в Калифорнию. Тогда впервые в программу включили женские соревнования по конькобежному спорту. От новенькой спортсменки не ожидали никаких результатов, но Лидия победила в беге на 1 500 метров и установила мировой рекорд: дистанцию преодолела за 2 минуты 25,2 секунды. А еще взяла золото в любимой дистанции 3 000 метров.

В том же году Лидии Скобликовой нужно было окончить вуз, но у нее еще была не сдана зимняя сессия. Преподаватели предлагали взять академический отпуск, чтобы наверстать упущенное. Но такой вариант студентка даже не рассматривала.

— Это все равно, что остаться на второй год. У меня такое просто в голове не укладывалось. Решила прекратить тренировки и заниматься учебой с утра до вечера. Словом, надо было в оставшиеся 2 месяца спасти наполовину пропущенный учебный год. Государственные экзамены мы с Сашей сдали успешно, в самый разгар выпускных экзаменов мы еще ухитрились с ним пожениться, — рассказывала в одном из интервью Лидия Скобликова.

В 1963 году в Японии спортсменка стала абсолютной чемпионкой мира. Она выиграла все четыре дистанции и установила еще один мировой рекорд, в этот раз уже в 1 000 метров, которые пробежала за 1 минуту 31,8 секунды. И это притом, что перед стартами Скобликова заболела, и ее хотели отстранить.

А в 1964 году она поехала на Олимпийские игры в Инсбрук (Австрия), которые потом назовут «Олимпиадой Скобликовой». Советская спортсменка уже зарекомендовала себя, поэтому наблюдать за ней было интересно даже тем, кто никогда не увлекался конькобежным спортом. И девушка не подвела: впервые за всю историю Олимпиады она выиграла все четыре дистанции, на трех из которых установила рекорды. Хотя это было непросто.

— В Инсбруке я уже выиграла три золота, остаются 3000 метров. В победе не сомневалась, моя дистанция. Вдруг с гор задул фён, южный ветер. Отключились морозильные установки. Лед превратился в сахарную крошку. Я не катилась, а бежала, разбросав в стороны руки, чтобы не рухнуть. Показала лучшее время.

За свою скорость, маневренность и легкость отточенных движений Лидия Скобликова получила прозвище Уральская молния. Жители Челябинска знают его и благодаря ледовому дворцу, который открыли в 2004 году в честь великой спортсменки.

В 2004 в Челябинске открыли ледовый дворец, названный в честь Лидии Скобликовой — "Уральскую молнию" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КСТАТИ

До сих пор никому из конькобежек не удалось выиграть олимпийское золото сразу на четырех дистанциях. Этот рекорд сохраняется за Лидией Скобликовой. Всего у нее 40 золотых медалей, в том числе 6 олимпийских, 8 с чемпионатов мира, 15 с первенства СССР.

Завершение спортивной карьеры

С 60 по 68 годы Скобликова еще работала на кафедре теории физического воспитания и гимнастики, а в 69-м объявила о завершении конькобежной карьеры.

При этом отголоски ее спортивного прошлого встречаются до сих пор: в 64-м Лидию Павловну внесли в книгу почета Челябинска, в 99-м сделали почетным гражданином Златоуста, а в 2004 – почетным гражданином Челябинской области.

Когда Скобликова вместе с семьей переехала в Москву, она начинала все с нуля. Осознанно не стала выезжать на прошлых достижениях и завоевывала доверие с самого начала. Была директором спортшколы «Локомотив», работала преподавателем в Высшей школе профсоюзного движения, была профессором на кафедре физвоспитания в Академии труда и социальных отношений. А в 1994 году, когда исполнилось 55 лет, ушла на пенсию.

— Я сейчас на пенсии, официально ничем не занимаюсь, — рассказала Лидия Скобликова журналисту «Комсомольской правды». — Так, веду общественные дела, принимаю участие в спортивных мероприятиях. В Челябинске была в ноябре-декабре 2022 на кубке сильнейших конькобежцев России. Потом была на соревнованиях в Златоусте, был такой мороз – 30 градусов!

Личная жизнь Лидии Скобликовой

С 1960 года Лидия Скобликова замужем за однокурсником Александром Полозковым. Он мастер спорта международного класса по спортивной ходьбе, входил в состав сборной СССР по легкой атлетике и был мировым рекордсменом 16 лет.

В 1965 году у пары появился единственный сын – Георгий. Его Лидия Скобликова ласково называет своей седьмой золотой медалью. Он был и хоккеистом, и конькобежцем, и тренером сборной России.

Сейчас у Скобликовой трое внуков:

- Александр (1995) в детстве занимался футболом, а сейчас живет в Челябинске;

- Дмитрий (2002) увлекался баскетболом и легкой атлетикой, а в начале 2023 году выиграл первенство Москвы среди юниоров и золотую медаль в беге с барьерами;

- Мария (2008) с 5 лет занимается хоккеем и до 14 играла с мальчишками в одной команде, став лучшим нападающим среди пацанов в Москве. Сейчас состоит в юниорской команде сборной России.

Кроме того, в 2021 году шестикратная абсолютная чемпионка мира стала прабабушкой. В Челябинске живет дочь старшего внука – Павлина. В конце 2022 года Лидия Скобликова как раз приезжала ее увидеть, так что теперь поводов навещать регион у нее стало на один больше.

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