«Зачатие» Солнца обнулит всё плохое и хорошее прямо перед Новым годом

Если хотите изменить жизнь, лучшего времени не будет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главными событиями второй половины декабря станут зимнее Солнцестояние, выход Юпитера из ретро движения и разворот Меркурия. Что нам с этим делать, для челябинцев поясняет астролог Екатерина Шувалова.

Во второй половине декабря благоприятно будет направить своё внимание на профессиональную деятельность: посвятить время завершению текущих задач и планированию нового, 2023 года. И хоть сейчас в условиях нестабильности сложно загадывать что-то на перспективу, хотя бы примерное направление движения во всех сферах жизни даст больше уверенности и спокойствия.

21 декабря Юпитер выходит из ретро движения, а это значит что наши планы и цели будут более масштабные и смелые. Наступает период, когда можно и нужно с позитивом смотреть в будущее, расширять свои горизонты, как в ментальном, так и в физическом планах: планируйте путешествия, обучения, общайтесь с людьми, которые вызывают у вас доверие и имеют авторитет в обществе, изучайте философию, религию или то, во что вы верите.

22 декабря произойдёт ежегодное Солнцестояние. Этот день имеет очень сильную энергию. В астрологии этот период считается «зачатием» Солнца, поэтому можно ознаменовать этот период выбором нового пути и перерождения. Отбросьте всё старое, лишнее, ненужное – все, что не дает вам развиваться дальше. Как наилучшим образом провести этот день:

- подведите итоги года,

- очистите пространство вокруг,

- заряжайте себя позитивными мыслями,

- благодарите за всё, что имеете сейчас,

- напишите свои цели и намерения на будущий год,

- зажигайте свечи, камины,

- загадывайте желания.

Очень важно в этот день не ругаться и не поддаваться грусти или негативу. Проведите его в радости и благодарности!

С 29 декабря Меркурий разворачивается в ретро движение. Поэтому старайтесь все дела, связанные с оформлением или подписанием документов, покупкой билетов, техники и автомобилей или началом обучения, завершить до 29 декабря.