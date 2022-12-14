«Снежный» потолок и более 150 новых рабочих мест: Tele2 расширила контактный центр в Челябинске

Компания Tele2 расширила и модернизировала свой контактный центр в Челябинске. Теперь здесь появилось современное пространство, а вместе с ним более 150 новых рабочих мест. КП-Челябинск посетила торжественное открытие нового этажа контакт-центра и узнала, как компания справилась с тяжелым периодом и какие планы задумала на ближайшие годы.

Tele2 уже давно завоевала репутацию оператора, который постоянно придумывает новые решения в продукте и сервисе для удобства своих клиентов. Но и о сотрудниках здесь заботятся не меньше. Расширение контактного центра на Витебской, 4 — тому подтверждение. Каждый день десятки тысяч клиентов звонят сюда, чтобы получить ответы на свои вопросы, и теперь им будут помогать еще больше сотрудников, чем раньше.

— Это для нас долгожданный проект, и вот мы открыли современный контактный центр. Здесь появилось 154 места, на которых могут посменно работать до 230 человек. Для нас это важно, потому что мы растем и развиваемся, запускаем новые проекты. Важно, что мы можем еще и обеспечивать жителей рабочими местами, — рассказала руководитель центра дистанционных продаж и сервиса Tele2 Наталья Яшина.

Новое пространство укомплектовано современной мебелью и техникой. При входе невольно обращаешь внимание на потолок. Здесь он выглядит так, словно его припорошило снегом. И смотрится красиво, и функцию звукоизоляции выполняет отлично. Мы находились в помещении, где одновременно разговаривают десятки сотрудников, а как такового шума даже не ощущается.

Важность открытия колл-центра отметил и министр информационных технологий и связи Игорь Фетисов. По его словам, Tele2 является бессменным лидером по количеству клиентов на Южном Урале, поэтому расширение — это закономерный и правильный процесс.

— Мы только приветствуем такое развитие и будем его поддерживать. Очень приятно, что компания выбрала именно Челябинск для расширения колл-центра. Надеемся, что по итогу у нас будет самый крупный на территории России центр федерального оператора связи, — добавил Игорь Фетисов.

Контактный центр работает круглосуточно, но каждый сотрудник выбирает график в зависимости от своих возможностей. Кто-то трудится полный рабочий день, а кто-то — 4 часа, чтобы успеть совместить работу с учебой, хобби и другими делами. В новом центре для ребят оборудовали кухню со всей необходимой техникой и барной стойкой, а также комнату отдыха. Здесь на мягком диване можно поиграть в приставку.

— К нам приходит не только молодежь, но и сотрудники старше 30 лет. Мы на них делаем акцент, потому что для нас важна стабильность. Люди в 30-40 лет, которые получают хорошую зарплату, работают достаточно долго. Стремимся к тому, чтобы средний стаж работы наших сотрудников был на уровне пяти лет.

Сервис клиентской поддержки Tele2 лидирует на рынке рынке клиентского сервиса. Это подтверждают пользователи: 88% клиентов Службы личной поддержки довольны решением из вопроса. В 2022 году чат-бот службы поддержки Tele2 решил 2,3 млн вопросов, а голосовой сервис принял 1,2 млн звонков. Среднее время решения вопроса по звонку – 37 секунд. В соцсетях специалисты контакт-центра быстро реагируют на все отзывы и открыто общаются с пользователями в публичном пространстве.

ПРИШЛА НА РАБОТУ, А ВСТРЕТИЛА ЛЮБОВЬ

Сотни новых работников, которые придут в Tele2, можно сказать, обретут новую семью. Об этом нам рассказали ребята, которые не первый год находятся в штате компании. Алена Лопатина трудится уже 5 лет. Пришла сюда после колледжа и даже не думала, что останется надолго.

— Когда сюда устраивалась, я вообще думала, что буду телефоны продавать, а тут оказался контактный центр, который теперь горячо любим мною, — призналась Алена. — Сначала консультировала клиентов по телефону, а теперь руковожу группой абонентского обслуживания. Планов уходить нет, только развиваться и строить карьеру внутри компании.

Алена добавила, что здесь она нашла не только стабильную работу, но и любовь, и друзей, и даже реализовала себя в социальных проектах.

— Мы помогаем детским домам, ветеранам, помогаем со спасением животных, сортируем мусор, сдаем батарейки, собираем макулатуру. Но лично для меня самый значимый проект — «Снеговики-добряки». Ежегодно мы собираем всей компанией средства на подарки деткам, и в этом году я хочу стать снеговиком для какого-нибудь малыша.

ДОСТАВИЛИ ИНТЕРНЕТ ТУДА, ГДЕ ЕГО НИКОГДА НЕ БЫЛО

Директор челябинского филиала Tele2Кирилл Давыдов подчеркнул, что сервис наряду с новыми продуктами для клиентов и развитием инфраструктуры является одной из точек опоры компании.

—В целом в 2022 году связь была улучшена в 29 районах Челябинской области. В пандемию мы научились тому, что должны быть готовы к динамичным изменениям, и в итоге реализовали масштабные проекты по развитию инфраструктуры в 2020-2021 годах. В этом году мы модернизировали 15% оборудования, и на 3% увеличили количество базовых станций в регионе. Мы делали это не только в больших городах, но и во многих районах, где улучшили качество связи, а в малые населенные пункты доставили связь 4G.

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