В Челябинской области осужденный за убийство мужчина напал на сотрудников конвоя в здании суда

Один из конвоиров был серьезно ранен Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области осужденный за убийство мужчина предпринял попытку побега и напал на сотрудников конвоя. Инцидент произошел сразу после оглашения приговора в здании Карабшского городского суда. Как рассказал источник в правоохранительных органах, мужчина достал металлический предмет и начал наносить им удары. Чтобы остановить нарушителя, полицейским пришлось открыть огонь из табельного оружия.

— Предмет, с которым он напал на сотрудников конвоя, похож на брусок длиной 2,5 см. Назвать это самодельной заточкой трудно. Сейчас разбираемся, что это была за вещь, — пояснил источник.

Осужденному мужчине выстрелили в ногу. После этого его задержали. Сейчас он находится в больнице и готовится к отправке в СИЗО.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию о происшествии подтвердили. В ходе инцидента также пострадали двое полицейских.

— В настоящий момент один из сотрудников охраны и конвоирования межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Другой полицейский получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в ноябре прошлого года пьяный мужчина напал с ножом в служебной машине на сотрудника ГИБДД. Полицейский выжил, а на нарушителя возбудили уголовное дело. Сейчас он отбывает наказание в колонии строгого режима.

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