АО «Сигнал»: крепкие производственные традиции и политика социальной ответственности

В конце года сотрудники АО «Сигнал» за успешную работу были награждены грамотами и благодарностями, в том числе от имени Президента России Владимира Путина

РАБОТА В РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

Завод «Сигнал» Госкорпорации «Ростех» — крупное предприятие химико-машиностроительного профиля с устоявшимися производственными традициями и более чем 80-летним опытом работы. По ряду изделий является единственным в России производителем продукции. Предприятие обеспечено долгосрочными заказами, что гарантирует стабильность работы и уверенность в завтрашнем дне. На заводе организовано серийное производство спецпродукции, а также гражданской пиротехнической продукции, которая находит свое применение в геологоразведке, нефтедобывающей и горнодобывающей промышленности, в энергетике, сигнальной пиротехники для морских и речных судов, профессиональных высотных фейерверков, пиротехнических изделий для туризма и спорта, развлекательной пиротехники для населения.

На заводе организовано серийное производство спецпродукции, а также гражданской пиротехнической продукции

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЫРОСЛА НА 88 ПРОЦЕНТОВ

В ноябре 2022 года Челябинская область вошла в число регионов - лидеров по реализации нацпроекта «Производительность труда», по итогам которого АО «Сигнал» одержал победу в номинации «Лучшее предложение по улучшениям» на IV Форуме «Производительность 360». В рамках реализации проекта «Сигнал» увеличил производительность труда на 88 процентов. При этом ожидаемый экономический эффект составил порядка 60 млн рублей годовой выручки дополнительно. Расширенную поддержку в ходе реализации проекта, внедрения инструментов бережливого производства оказывали эксперты Федерального центра компетенций. Впоследствии полученный опыт растиражировали сразу на двух участках завода.

По итогам конкурса на IV Форуме «Производительность 360» АО «Сигнал» одержал победу в номинации «Лучшее предложение по улучшениям»

Для справки: В Челябинской области мероприятия нацпроекта «Производительность Труда» реализуют региональные министерство промышленности и Фонд развития промышленности. На базе последнего создан Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК). На данный момент его участниками стали более сотни предприятий региона. По отзывам промышленников проект «Производительность труда» является одной из самых востребованных и эффективных мер господдержки. Инструменты бережливого производства помогают в разы увеличить объемы на прежних мощностях, без дополнительных финансовых инвестиций, за счет выявления скрытых резервов внутри собственных технологических цепочек предприятия.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

АО «Сигнал» осуществляет модернизацию производственных мощностей, активно внедряет новые технологии, включая принципы бережливого производства, увеличивает производительность труда. Производственный и технический потенциал предприятия, профессионализм и опыт сотрудников позволяют АО «Сигнал» шагать в ногу со временем, выполнять новые задачи и уверенно смотреть в будущее.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Одним из главных направлений развития АО «Сигнал» является реализация программы в области социальной политики. Совместно с профсоюзной организацией предприятие, на основании Коллективного договора реализует комплекс мер соцподдержки сотрудников. Кроме того, на заводе разрабатывается и претворяется в жизнь ряд культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, обеспечивающих социальное партнерство - взаимно заинтересованное сотрудничество руководителей, работников, представителей профсоюзного комитета и органов местного самоуправления.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

В целях расширения производства предприятие осуществляет набор новых специалистов, предлагая соискателям официальное трудоустройство и различный график работы. В вопросах подготовки кадров и привлечения специалистов рабочих профессий АО «Сигнал» осуществляет взаимодействие с управлением по труду и занятости региона. На сегодняшний день на заводе открыты вакансии для высококвалифицированных рабочих, а также для специалистов без опыта работы. На завод требуются инженеры-технологи, экономисты, кладовщики, контролеры, сборщики, слесари-инструментальщики, слесари-ремонтники, фрезеровщики, шлифовщики, электрогазосварщики, токари, наладчики-операторы манипуляторов и станков с ЧПУ и др. Достойная заработная плата, социальный пакет, гарантии и льготы — все это закреплено в коллективном договоре, нацеленном на улучшение социальных отношений, индексацию заработной платы и др. Также предприятие предоставляет возможность обучения, переобучения и повышения квалификации сотрудников.

Сотрудники АО «Сигнал» в Красноярске стали призерами всероссийского зимнего корпоративного фестиваля ВФСО «Трудовые резервы»

ДЛЯ СПРАВКИ

Завод поддерживает молодых специалистов:

— Выплачиваются «подъемные»

— Иногородним компенсируется наём жилья, предоставляется общежитие

— Помощь в оформлении ипотеки на льготных условиях

— Сотрудникам возвращается 50% оплаты за детский сад

КСТАТИ

В начале 2023 года ряд сотрудников АО «Сигнал» удостоены грамот и благодарностей, в том числе 57 из них отмечены наградами Президента РФ.

Завод «Сигнал» Госкорпорации «Ростех» — крупное предприятие химико-машиностроительного профиля

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