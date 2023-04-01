Это вам не нижнее белье, их же видно! Как правильно подбирать красивые носки, чтобы не выглядеть инфантильно

Фото предоставлены стилистом

Носки — это не нижнее белье: их всегда видно! И бывает странно обнаружить веселые розовые носочки с единорогами на презентабельной женщине в офисе. Чтобы не выглядеть инфантильно и нестильно, нужно научиться грамотно подбирать этот аксессуар. Стилист из Челябинска Ольга Теплякова предлагает устроить ревизию носочного гардероба, раз и навсегда разобравшись, что с чем носить:

— Мало кто по-настоящему серьезно относится к выбору носков. Мужчины берут массу черных и белых, а женщины — просто красивенькие, что были в супермаркете или на стойке в магазине. А потом получается, что их не с чем надеть. Поэтому я составила правила, с каким видом одежды какие носки носить. Давайте разбираться вместе!

Деловой костюм

С костюмом мужчины должны выбирать высокие носки в тон брюк. Оттенок должен быть максимально близок к их цвету или чуть светлее. Когда мужчина сидит даже в положении нога на ногу, голой ноги видно быть не должно. Это критерий, что носки хорошей полной длины. Рисунки, полоски, узоры не допустимы.

Фото предоставлены стилистом

Женщины сейчас часто носят брючные костюмы с плоским ходом. В таком случае носки должны быть только телесного оттенка и очень плотные, не собирающиеся в гармошку. Если видна щиколотка, то стоит выбрать телесные капроновые гольфы. Черные носки допускаются, если и брюки, и обувь черные. Для обуви на каблуке — только капроновые телесные гольфы.

Белые и цветные носки не допустимы!

Костюм в стиле casual

Для мужчин длина носков неизменна — они должны быть длинные. Цвет носков для поклонников более консервативного стиля и классических образов подбирается так же — в цвет брюк. Но в неформальной обстановке допускаются цветные носки, как изюминка образа: это может быть яркий сторонний цвет или цвет в тон галстука или рубашки. Носки с рисунком — это, скорее всего, уже будет стиль человека, немного хипстерский.

Фото предоставлены стилистом

Женщинам, которые носят костюмы необычных цветов, найти носки в тон будет трудно. Лучше надеть телесные капроновые гольфы, оставить голую ногу, если ее видно, или выбрать ботинки, уходящие под брюки. В таком случае носок должен быть в цвет обуви.

Фото предоставлены стилистом

В неформальной обстановке лучше надевать телесные капроновые гольфы или оставлять ногу голой. Это особенно красиво смотрится с туфлями, босоножками и лоферами. Если на ноге ботинки, то носки должны быть высокими и в цвет брюк. Цветные носки (однотонные или с рисунком) лучше носить с укороченными брюками и лоферами. А самым смелым — и с босоножками.

Образ с кедами

Кеды — это спортивный стиль, поэтому у мужчин допускается два вида носки: либо с белыми высокими носками, либо вообще без них.

Фото предоставлены стилистом

Для девушек те же правила. Если вы физиологически не можете носить обувь на голую ногу, то надевайте укороченный носочек, которого не видно совсем. Это важно.

Фото предоставлены стилистом

Спорт

Фото предоставлены стилистом

Фото предоставлены стилистом

Что мужчинам, что женщинам с кроссовками лучше надевать белые спортивные носки. На них могут быть маленькие логотипы брендов. Только не берите с яркими полосками или однотонные цветные. Чаще всего кроссовки разноцветные сами по себе, поэтому именно с белыми однотонными носками они смотрятся стильно.

С сандалиями

Один из самых частых вопросов:

— А можно ли носить носки с сандалиями или сланцами?

Фото предоставлены стилистом

Стилист отвечает:

— Сейчас можно все. Модные трендсеттеры показывают различные стилизации, и это не выглядит ужасно. Поскольку такой вид сочетания обуви и носка является не правилом, а модной фишкой образа, то тут свобода творчества не ограничена. Такой вариант ношения носка будет уместен на отдыхе, в путешествиях или во время летних прогулок.

Фото предоставлены стилистом

Носки как важная часть стиля

Сейчас популярны 2000-е, набирает обороты стиль old money (стиль богатой молодежи с наследством). А это — отсылка к различным видам элитного спорта, где носки выступают модным элементом, без которого образ рассыплется.

Фото предоставлены стилистом

Фото предоставлены стилистом

Девушкам можно носить белые носки с лоферами и брюками. Или же цветные носки с лоферами и юбкой или шортами.

Для мужчин в этом стиле есть такой вид обуви, который не предполагает носка совсем — мокасины или обувь для яхт. В целом, это мягкая замшевая обувь. Также Этот стиль предполагает благородные цвета. В них входит вся природная гамма: бежевые, светлые, коричневые, зеленые и синие оттенки. Если получается подобрать носки в цвет брюк — отлично, если же нет — не страшно. Главное, чтобы длина была полная.

Фото предоставлены стилистом

Фото предоставлены стилистом

— А теперь проанализируйте ваш гардероб, — советует Ольга. — Мужчины, обязательно приобретите носки в тон костюма или брюк, цветные носки в тон к различным позициям в одежде и несколько пар белых хороших спортивных носков. Девушки, вам стоит взять несколько пар плотных телесных носков, несколько телесных и черных капроновых гольфов, белые носки для спорта и кед и неспортивные, а также короткие носки, если не можете носить обувь на босую ногу.

Цветные носки из Ашана стилист из Челябинска все-таки советует оставлять для дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«О, вырядилась!»: эту одежду жителей мегаполисов ненавидят стилисты

Перчатки и необычные шарфы: как сочетать модные аксессуары весной 2023-го

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.