За бананами и пультом ползком: зимний Челябинск растопил самый мимишный забег «Маленький чемпион»

«Маленький Чемпион» прошел в Челябинске в 19 раз Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Котики, снеговички и покемоны. Они и смеются, и плачут. Обнимают своих мам и пап. Центром мимишности всей страны стал Челябинск в минувшие выходные. «Комсомольская правда-Челябинск» совместно с партнерами провела свой традиционный забег «Маленький чемпион». 19й по счету турнир собрал больше сотни заявок на участие. Желающие посоревноваться в скорости могли сделать это в двух категориях: от полугода до года и от года до двух лет. Дистанция – 5 метров.

Впервые за все время проведения соревнований на первое место претендовали сразу три ребенка. Они показали одинаково отличный результат. Умаялись, так еще и пришлось стартовать повторно, чтобы определить лучшего.

Впрочем, «Маленький чемпион» – это не про спорт. Это в первую очередь про дружную семью. И умение оригинально и с пользой провести день всем вместе. Смотрим, как это получилось у челябинцев в преддверии Нового года. Предупреждаем: умиления хватит на весь 2023-й.

«САМОЕ СОКРОВЕННОЕ И ЖЕЛАННОЕ ТО, ЧТО НЕДОСЯГАЕМО»

На старт. Внимание – на бананы. Ползем! Не жалея коленок, Елисей устремился за любимым лакомством. По пути пару раз отвлекся. Ну еще бы: играет музыка, вокруг столько народу, и все что-то радостно кричат.

Папа, брат и бананы – что еще нужно для страта? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но главное – улыбка мамы. 10-месячному крохе найти в толпе ее было не трудно. Мария ждала сыночка в конце дорожки с большущим плакатом.

На финише ждала мощнейшая группа поддержки. Призыв на плакате сработал. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Подготовились основательно. Опыт есть – наш старший Арсений уже участвовал, занимал 3 место. Сразу поняли, что Елисея надо манить на бананы. Очень их любит. Если видит еду – ничего больше в жизни не надо. Да и гены сказываются. Папа марафонец, – объясняет секрет успеха мама маленького ползуна Мария Алякринская.

Кому бананы, а кому – пульт от телевизора. В семье Губайдуллиных это штука особенная. Дети за нее конкурируют не на шутку. Так невольно и натренировали спортсмена.

Ползем, ползем! Реакция на заветные кнопки гарантирована. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Самое сокровенное и желанное то, что недосягаемо. Когда старшая дочь смотрит мультфильмы, Дима пытается забрать пульт. Ползает и ползает за ней. Выходит, она его тренер, – говорит глава семейства Данил Губайдуллин. И тренер отличный. Джентльмен с бабочкой и подтяжками показал второй результат в забеге в ползунках.

«Он у нас серьезный тип. Еще нет и 9 месяцев, но зовем его без сюсюканий, Дмитрий», – подчеркивает папа призера. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Самой быстрой среди самых маленьких стала Лукерия. Она уложилась в 10 с лишним секунд. Дистанцию преодолевала уже на ногах. По правилам это допустимо, если ребенок может ходить. Правда, первая попытка стартовать не задалась.

– Разволновалась, напугалась. Громкие звуки дочка не любит. Но потом справилась с эмоциями. Сама. Чемпионка все же! Я ее подбадривала, говорила пойдем-пойдем, – с радостью рассказывает мама победительницы Елена.

Для Лукерии это спортивный дебют. И сразу в дамки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жаркая битва завязалась у детишек постарше. Там и скорости выше, и конкуренция. Сразу три участника показали один и тот же результат – 3 секунды. Впервые за историю «Маленького чемпиона» пришлось устраивать повторный забег среди лучших.

Бегунов еле удерживали – так им не терпелось стартовать! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Небольшая передышка. Напряженное ожидание. Старт... Всех позади оставил молниеносный Пикачу. В костюме любимого мультяшки лавры чемпиона забрала светловолосая Есения.

Вот и родные мамины руки! С таким рвением дистанция пролетела мигом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Второй раз бежать ей уже было трудно. Устала. Но кровь не вода. Бабушка кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, у меня первый разряд. Вот и победила. Еще перед стартом разминку делали, как положено у настоящих спортсменов, – делится мама Кристина Шадрина.

Львенка настраивают на успешный старт: «Видишь, впереди твой папа и братик. Они тебя очень ждут». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как только не мотивировали маленьких спортсменов. Принесли их любимые игрушки. Дорожки наполнялись машинками и паровозиками. И даже зарядными устройствами и смартфонами. Уж очень любят современные малыши дотянуться до технологий.

Ух! Черные и белые – недосягаемые дома провода так и манят маленького Деда мороза Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Какой забег?! Тут мультик любимый показывают. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Домовенок Кузя вышел из образа: скинул парик и сошел с дорожки. Паровозик интересней! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Что все мама да мама! Папа тоже легко найдет общий язык с чадом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но куда важнее – поддержка самых близких. Мамы и папы скандировали имена своих бегунов. Буквально скакали вокруг них. И включали креатив на всю катушку. Спиридоновы превратились в амбассадоров Нового года. Всей семьей подбадривала маленькую Снегурочку Арину.

«Как хорошо, что у меня такая заводная сестричка!» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Кричали, звали. Старшая дочка-елочка мигала огоньками. Папа Дед мороз танцевал. А я еще одна веселая Снегурочка. Мы и дома так наряжаемся, – заряженная позитивом объясняет Кристина Спиридонова. – У нас уже новогоднее настроение. Решили им поделиться со всеми. Костюмы покупали, для маленькой бегуньи шили.

Оригинальная семья педагогов не могла остаться без приза Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И не зря. Семью отметили дипломом в номинации «Лучшая группа поддержки». А вот у Думчевых цвет семейного настроения – синий. И белыми буквами на футболках гордо красуется фамилия. Участник соревнований Илья облачился в костюмчик супермена. Отсюда и заслуженная победа в номинации «Семейный look».

«Маленький чемпион» для Думчевых уже семейная традиция Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Тона специально подбирали. Задумка была выбраться с семьей, устроить праздник в этот выходной. Стараемся детей приобщать к спорту, – рассказывает глава семьи Иван Думчев. – Несколько лет участвуем. Старший ребенок Саша уже побеждал. Нам очень полюбилось это мероприятие. Такая замечательная атмосфера, дружелюбная. Все с детьми. Организаторы просто молодцы! Большая им благодарность.

Семейная оригинальность челябинцев зашкаливала. Столько самых разных персонажей на один квадратный метр! Впрочем, что читать. Лучше увидеть самим.

Маша больше медведя – такое видано только в Челябинске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Какой у вас фотоаппарат интересный! Мяу» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Пап, ну она же не съедобная!» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Смотрите, какая у нас клубничка выросла!» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У каждой маленькой женщины должно быть маленькое черное платье Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Шипастик загрустил. Сейчас мама утешит. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ох, уморилась Красная шапочка! Начала превращаться в Спящую красавицу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пожалуй, каждый участник чем-нибудь да отличился. Но что точно – с пустыми руками никто не ушел.

МЫ УСТАЛИ, МЫ УСТАЛИ. ХОТИМ, ЧТОБ ПОДАРКИ НАМ ВРУЧАЛИ

Наползались, набегались. Пора и подарки получать. Самым быстрым, а также победителям номинаций, коих было около трех десятков, вручили ценные призы от партнеров «Комсомолки». Как были рады родители мега-упаковкам ультратонких подгузников и салфеток Joonies. И вот почему.

– Фирма более 10 лет на рынке. Мы знаем, что хотят получить мамы. Создавая бренд, мы собрали самое важное. Это безопасность для ребенка: наша продукция гипоаллергенная, без хлора и отдушек. Удобство: подгузники мягкие, нежные, не вызывают опрелостей. Ультратонкие, но впитывают отлично. И что важно – демократичная цена при таком уровне качества, – отметил представитель бренда ультратонких подгузников Joonies Андрей Басов.

Подарки от Joonies малышам и их родителям будут очень кстати Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Оригинальная семья снеговичка Кости тоже осталась довольной Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Что еще нужно ребенку для здорового развития, так это полезное питание. Специализированные диетические продукты, в том числе из новой линейки LeoKids презентовала инновационная научно-производственная компания «ЛЕОВИТ». Это лечебные детские кисели, фруктовые батончики и гранулированные чаи. Полезные подарки получил каждый участник забега.

Совсем скоро малыш оценит полезные подарки от «ЛЕОВИТ» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В руках награжденных и пакеты от «БИБИКОЛЬ». Компания уже 20 лет делает эксклюзивные поставки адаптированной смеси «НЭННИ» на основе цельного козьего молока из Новой Зеландии. Производитель гарантирует: продукция экологически безопасная и низкоаллергенная.

Полезное питание «Мистеру реактивному» понадобится точно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Порадовал победителей и наш драгоценный партнер – сеть салонов «Самоцветы». В преддверии Нового года мамы малышей обзавелись новыми украшениями.

«Спасибо, сынок! Не зря бегал» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В перерывах между забегами не оставалась без внимания игрушка кольцеброс. Принявшим участие медицинская группа «Инвитро» вручала подарки: фруктовые батончики, раскраски, карандашики и флажки. Без призов от компании не остались и победители «Маленького чемпиона».

Есть попадание – подарок уже в кармане. Папа не помогал! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заслуженные награды быстрого Ярослава за призовое 3 место Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ПЕРЕРЫВАХ – НЕКОГДА СКУЧАТЬ

Веселил участников соревнования Леброша. Талисману баскетбольного клуба «Челбаскет» дети то и дело отбивали пять. Вдобавок игроки студенческой команды провели для всех собравшихся физкультминутку. И наградили победителей спецноминации «Такой же классный, как Леброша».

Плюшевый Леброша все время был в центре внимания Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минутка спорта от профессионалов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Специальные призы спецноминантам от «Челбаскета» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Большую лепту в очередной раз внес Южно-Уральский государственный университет. Студенты-волонтеры помогали провести мероприятие: встречали гостей, курировали забеги. А представители педагогического студотряда «Витя» устроили зажигательный танцевальный флешмоб. Благодарим откликнувшихся ребят и руководство вуза.

Пора отвлечься! Арена превратилась в танцпол Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вот каково оказаться в центре танцевального флешмоба! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Танцы сменялись викторинами. Взрослые наперегонки с детьми отгадывали мультфильмы. За увлекательный интерактив и веселое настроение на протяжении всего забега отвечал ведущий Вячеслав Квартников. Драйвовую музыку ставил диджей.

Скорость реакции была нужна и вне спортивных дорожек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этот раз площадкой для проведения «Маленького чемпиона» стала арена виртуальной реальности «Yes VR». Ее директор Сергей Щипицын пожелал всем позитивных эмоций и радостных улыбок. С первых минут соревнования стало понятно – пожелание сбылось.

Директор виртуальной арены оказался провидцем Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Обратилась ко всем спортивным малышам и их семьям директор «Комсомольской правды-Челябинск» Екатерина Парфенова. Она пожелала пропитаться витающим в стенах арены новогодним настроением. И пригласила всех желающих на забеги от «Комсомолки» в следующим сезоне.

Look Екатерины Парфеновой под стать мероприятию – со спортивными нотками Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зимний «Маленький чемпион» собрал больше 100 заявок на участие Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Благодарим всех, кто пришел в этот воскресный день и погрузился в атмосферу предновогодних соревнований малышей. Был настоящий праздник. Полный фотоотчет с 19-го соревнования «Маленький чемпион» сморите здесь.

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