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Маленький чемпион20 декабря 2022 1:00

За бананами и пультом ползком: зимний Челябинск растопил самый мимишный забег «Маленький чемпион»

Впервые за историю забега пришлось устраивать повторные старты, чтобы выявить самого быстрого
Ильдар САУДАБАЕВ
«Маленький Чемпион» прошел в Челябинске в 19 раз

«Маленький Чемпион» прошел в Челябинске в 19 раз

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Котики, снеговички и покемоны. Они и смеются, и плачут. Обнимают своих мам и пап. Центром мимишности всей страны стал Челябинск в минувшие выходные. «Комсомольская правда-Челябинск» совместно с партнерами провела свой традиционный забег «Маленький чемпион». 19й по счету турнир собрал больше сотни заявок на участие. Желающие посоревноваться в скорости могли сделать это в двух категориях: от полугода до года и от года до двух лет. Дистанция – 5 метров.

Впервые за все время проведения соревнований на первое место претендовали сразу три ребенка. Они показали одинаково отличный результат. Умаялись, так еще и пришлось стартовать повторно, чтобы определить лучшего.

Впрочем, «Маленький чемпион» – это не про спорт. Это в первую очередь про дружную семью. И умение оригинально и с пользой провести день всем вместе. Смотрим, как это получилось у челябинцев в преддверии Нового года. Предупреждаем: умиления хватит на весь 2023-й.

«САМОЕ СОКРОВЕННОЕ И ЖЕЛАННОЕ ТО, ЧТО НЕДОСЯГАЕМО»

На старт. Внимание – на бананы. Ползем! Не жалея коленок, Елисей устремился за любимым лакомством. По пути пару раз отвлекся. Ну еще бы: играет музыка, вокруг столько народу, и все что-то радостно кричат.

Папа, брат и бананы – что еще нужно для страта?

Папа, брат и бананы – что еще нужно для страта?

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но главное – улыбка мамы. 10-месячному крохе найти в толпе ее было не трудно. Мария ждала сыночка в конце дорожки с большущим плакатом.

На финише ждала мощнейшая группа поддержки. Призыв на плакате сработал.

На финише ждала мощнейшая группа поддержки. Призыв на плакате сработал.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Подготовились основательно. Опыт есть – наш старший Арсений уже участвовал, занимал 3 место. Сразу поняли, что Елисея надо манить на бананы. Очень их любит. Если видит еду – ничего больше в жизни не надо. Да и гены сказываются. Папа марафонец, – объясняет секрет успеха мама маленького ползуна Мария Алякринская.

Кому бананы, а кому – пульт от телевизора. В семье Губайдуллиных это штука особенная. Дети за нее конкурируют не на шутку. Так невольно и натренировали спортсмена.

Ползем, ползем! Реакция на заветные кнопки гарантирована.

Ползем, ползем! Реакция на заветные кнопки гарантирована.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Самое сокровенное и желанное то, что недосягаемо. Когда старшая дочь смотрит мультфильмы, Дима пытается забрать пульт. Ползает и ползает за ней. Выходит, она его тренер, – говорит глава семейства Данил Губайдуллин. И тренер отличный. Джентльмен с бабочкой и подтяжками показал второй результат в забеге в ползунках.

«Он у нас серьезный тип. Еще нет и 9 месяцев, но зовем его без сюсюканий, Дмитрий», – подчеркивает папа призера.

«Он у нас серьезный тип. Еще нет и 9 месяцев, но зовем его без сюсюканий, Дмитрий», – подчеркивает папа призера.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Самой быстрой среди самых маленьких стала Лукерия. Она уложилась в 10 с лишним секунд. Дистанцию преодолевала уже на ногах. По правилам это допустимо, если ребенок может ходить. Правда, первая попытка стартовать не задалась.

– Разволновалась, напугалась. Громкие звуки дочка не любит. Но потом справилась с эмоциями. Сама. Чемпионка все же! Я ее подбадривала, говорила пойдем-пойдем, – с радостью рассказывает мама победительницы Елена.

Для Лукерии это спортивный дебют. И сразу в дамки.

Для Лукерии это спортивный дебют. И сразу в дамки.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жаркая битва завязалась у детишек постарше. Там и скорости выше, и конкуренция. Сразу три участника показали один и тот же результат – 3 секунды. Впервые за историю «Маленького чемпиона» пришлось устраивать повторный забег среди лучших.

Бегунов еле удерживали – так им не терпелось стартовать!

Бегунов еле удерживали – так им не терпелось стартовать!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Небольшая передышка. Напряженное ожидание. Старт... Всех позади оставил молниеносный Пикачу. В костюме любимого мультяшки лавры чемпиона забрала светловолосая Есения.

Вот и родные мамины руки! С таким рвением дистанция пролетела мигом.

Вот и родные мамины руки! С таким рвением дистанция пролетела мигом.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Второй раз бежать ей уже было трудно. Устала. Но кровь не вода. Бабушка кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, у меня первый разряд. Вот и победила. Еще перед стартом разминку делали, как положено у настоящих спортсменов, – делится мама Кристина Шадрина.

Львенка настраивают на успешный старт: «Видишь, впереди твой папа и братик. Они тебя очень ждут».

Львенка настраивают на успешный старт: «Видишь, впереди твой папа и братик. Они тебя очень ждут».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как только не мотивировали маленьких спортсменов. Принесли их любимые игрушки. Дорожки наполнялись машинками и паровозиками. И даже зарядными устройствами и смартфонами. Уж очень любят современные малыши дотянуться до технологий.

Ух! Черные и белые – недосягаемые дома провода так и манят маленького Деда мороза

Ух! Черные и белые – недосягаемые дома провода так и манят маленького Деда мороза

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Какой забег?! Тут мультик любимый показывают.

Какой забег?! Тут мультик любимый показывают.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Домовенок Кузя вышел из образа: скинул парик и сошел с дорожки. Паровозик интересней!

Домовенок Кузя вышел из образа: скинул парик и сошел с дорожки. Паровозик интересней!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Что все мама да мама! Папа тоже легко найдет общий язык с чадом.

Что все мама да мама! Папа тоже легко найдет общий язык с чадом.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но куда важнее – поддержка самых близких. Мамы и папы скандировали имена своих бегунов. Буквально скакали вокруг них. И включали креатив на всю катушку. Спиридоновы превратились в амбассадоров Нового года. Всей семьей подбадривала маленькую Снегурочку Арину.

«Как хорошо, что у меня такая заводная сестричка!»

«Как хорошо, что у меня такая заводная сестричка!»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Кричали, звали. Старшая дочка-елочка мигала огоньками. Папа Дед мороз танцевал. А я еще одна веселая Снегурочка. Мы и дома так наряжаемся, – заряженная позитивом объясняет Кристина Спиридонова. – У нас уже новогоднее настроение. Решили им поделиться со всеми. Костюмы покупали, для маленькой бегуньи шили.

Оригинальная семья педагогов не могла остаться без приза

Оригинальная семья педагогов не могла остаться без приза

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И не зря. Семью отметили дипломом в номинации «Лучшая группа поддержки». А вот у Думчевых цвет семейного настроения – синий. И белыми буквами на футболках гордо красуется фамилия. Участник соревнований Илья облачился в костюмчик супермена. Отсюда и заслуженная победа в номинации «Семейный look».

«Маленький чемпион» для Думчевых уже семейная традиция

«Маленький чемпион» для Думчевых уже семейная традиция

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Тона специально подбирали. Задумка была выбраться с семьей, устроить праздник в этот выходной. Стараемся детей приобщать к спорту, – рассказывает глава семьи Иван Думчев. – Несколько лет участвуем. Старший ребенок Саша уже побеждал. Нам очень полюбилось это мероприятие. Такая замечательная атмосфера, дружелюбная. Все с детьми. Организаторы просто молодцы! Большая им благодарность.

Семейная оригинальность челябинцев зашкаливала. Столько самых разных персонажей на один квадратный метр! Впрочем, что читать. Лучше увидеть самим.

Маша больше медведя – такое видано только в Челябинске

Маша больше медведя – такое видано только в Челябинске

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Какой у вас фотоаппарат интересный! Мяу»

«Какой у вас фотоаппарат интересный! Мяу»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Пап, ну она же не съедобная!»

«Пап, ну она же не съедобная!»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Смотрите, какая у нас клубничка выросла!»

«Смотрите, какая у нас клубничка выросла!»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У каждой маленькой женщины должно быть маленькое черное платье

У каждой маленькой женщины должно быть маленькое черное платье

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Шипастик загрустил. Сейчас мама утешит.

Шипастик загрустил. Сейчас мама утешит.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ох, уморилась Красная шапочка! Начала превращаться в Спящую красавицу.

Ох, уморилась Красная шапочка! Начала превращаться в Спящую красавицу.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пожалуй, каждый участник чем-нибудь да отличился. Но что точно – с пустыми руками никто не ушел.

МЫ УСТАЛИ, МЫ УСТАЛИ. ХОТИМ, ЧТОБ ПОДАРКИ НАМ ВРУЧАЛИ

Наползались, набегались. Пора и подарки получать. Самым быстрым, а также победителям номинаций, коих было около трех десятков, вручили ценные призы от партнеров «Комсомолки». Как были рады родители мега-упаковкам ультратонких подгузников и салфеток Joonies. И вот почему.

– Фирма более 10 лет на рынке. Мы знаем, что хотят получить мамы. Создавая бренд, мы собрали самое важное. Это безопасность для ребенка: наша продукция гипоаллергенная, без хлора и отдушек. Удобство: подгузники мягкие, нежные, не вызывают опрелостей. Ультратонкие, но впитывают отлично. И что важно – демократичная цена при таком уровне качества, – отметил представитель бренда ультратонких подгузников Joonies Андрей Басов.

Подарки от Joonies малышам и их родителям будут очень кстати

Подарки от Joonies малышам и их родителям будут очень кстати

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Оригинальная семья снеговичка Кости тоже осталась довольной

Оригинальная семья снеговичка Кости тоже осталась довольной

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Что еще нужно ребенку для здорового развития, так это полезное питание. Специализированные диетические продукты, в том числе из новой линейки LeoKids презентовала инновационная научно-производственная компания «ЛЕОВИТ». Это лечебные детские кисели, фруктовые батончики и гранулированные чаи. Полезные подарки получил каждый участник забега.

Совсем скоро малыш оценит полезные подарки от «ЛЕОВИТ»

Совсем скоро малыш оценит полезные подарки от «ЛЕОВИТ»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В руках награжденных и пакеты от «БИБИКОЛЬ». Компания уже 20 лет делает эксклюзивные поставки адаптированной смеси «НЭННИ» на основе цельного козьего молока из Новой Зеландии. Производитель гарантирует: продукция экологически безопасная и низкоаллергенная.

Полезное питание «Мистеру реактивному» понадобится точно

Полезное питание «Мистеру реактивному» понадобится точно

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Порадовал победителей и наш драгоценный партнер – сеть салонов «Самоцветы». В преддверии Нового года мамы малышей обзавелись новыми украшениями.

«Спасибо, сынок! Не зря бегал»

«Спасибо, сынок! Не зря бегал»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В перерывах между забегами не оставалась без внимания игрушка кольцеброс. Принявшим участие медицинская группа «Инвитро» вручала подарки: фруктовые батончики, раскраски, карандашики и флажки. Без призов от компании не остались и победители «Маленького чемпиона».

Есть попадание – подарок уже в кармане. Папа не помогал!

Есть попадание – подарок уже в кармане. Папа не помогал!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заслуженные награды быстрого Ярослава за призовое 3 место

Заслуженные награды быстрого Ярослава за призовое 3 место

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ПЕРЕРЫВАХНЕКОГДА СКУЧАТЬ

Веселил участников соревнования Леброша. Талисману баскетбольного клуба «Челбаскет» дети то и дело отбивали пять. Вдобавок игроки студенческой команды провели для всех собравшихся физкультминутку. И наградили победителей спецноминации «Такой же классный, как Леброша».

Плюшевый Леброша все время был в центре внимания

Плюшевый Леброша все время был в центре внимания

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минутка спорта от профессионалов

Минутка спорта от профессионалов

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Специальные призы спецноминантам от «Челбаскета»

Специальные призы спецноминантам от «Челбаскета»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Большую лепту в очередной раз внес Южно-Уральский государственный университет. Студенты-волонтеры помогали провести мероприятие: встречали гостей, курировали забеги. А представители педагогического студотряда «Витя» устроили зажигательный танцевальный флешмоб. Благодарим откликнувшихся ребят и руководство вуза.

Пора отвлечься! Арена превратилась в танцпол

Пора отвлечься! Арена превратилась в танцпол

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вот каково оказаться в центре танцевального флешмоба!

Вот каково оказаться в центре танцевального флешмоба!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Танцы сменялись викторинами. Взрослые наперегонки с детьми отгадывали мультфильмы. За увлекательный интерактив и веселое настроение на протяжении всего забега отвечал ведущий Вячеслав Квартников. Драйвовую музыку ставил диджей.

Скорость реакции была нужна и вне спортивных дорожек

Скорость реакции была нужна и вне спортивных дорожек

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этот раз площадкой для проведения «Маленького чемпиона» стала арена виртуальной реальности «Yes VR». Ее директор Сергей Щипицын пожелал всем позитивных эмоций и радостных улыбок. С первых минут соревнования стало понятно – пожелание сбылось.

Директор виртуальной арены оказался провидцем

Директор виртуальной арены оказался провидцем

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Обратилась ко всем спортивным малышам и их семьям директор «Комсомольской правды-Челябинск» Екатерина Парфенова. Она пожелала пропитаться витающим в стенах арены новогодним настроением. И пригласила всех желающих на забеги от «Комсомолки» в следующим сезоне.

Look Екатерины Парфеновой под стать мероприятию – со спортивными нотками

Look Екатерины Парфеновой под стать мероприятию – со спортивными нотками

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зимний «Маленький чемпион» собрал больше 100 заявок на участие

Зимний «Маленький чемпион» собрал больше 100 заявок на участие

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Благодарим всех, кто пришел в этот воскресный день и погрузился в атмосферу предновогодних соревнований малышей. Был настоящий праздник. Полный фотоотчет с 19-го соревнования «Маленький чемпион» сморите здесь.

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