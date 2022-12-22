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Экономика22 декабря 2022 1:00

Не разориться после Нового года: стоит ли сейчас открывать вклад в банках Челябинской области

Изучаем главные тренды на рынке
Алена МЫЗГИНА
Алена МЫЗГИНА
Многие южноуральцы открывают вклады сейчас, чтобы зафиксировать большую доходность.

Многие южноуральцы открывают вклады сейчас, чтобы зафиксировать большую доходность.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Южноуральцы по-прежнему считают вклад в банке одним из самых надежных и доступных способов сохранить сбережения. На протяжении всего года ставки «скакали», а сейчас — к концу года — с учетом спецпредложений средний процент, под который можно положить деньги, достиг 7-9,5% годовых. Будут ли в следующем году предложения выгоднее или стоит ловить момент сейчас? Разбирались с экспертами.

ЧТО ПРОИСХОДИЛО СО ВКЛАДАМИ В 2022 ГОДУ

Все, что происходит в мире и стране, закономерно отражается на сберегательном поведении южноуральцев. В этом году потрясений было много. Одно только повышение ключевой ставки до рекордного уровня до 20%, после чего доходность по депозитам резко выросла. Из графика по объему вкладов видно периоды, когда люди стали забирать деньги из банков (апрель и июль), а когда наоборот — август-сентябрь.

— Максимальный пик активности вкладчиков пришелся на весну, когда банки резко — до 20% годовых и более — повысили ставки по депозитам вслед за ключевой ставкой Центробанка, — комментирует руководитель Абсолют Банка в Челябинске Юлия Нилова. — Как правило, эти предложения носили краткосрочный характер. Высокие ставки предлагались по депозитам на срок до 6 месяцев. Поэтому осенью мы увидели очередное увеличение интереса к вкладам. Осенью также наблюдался прирост ставок по депозитам относительно летнего уровня. Но он был не таким значительным как весной. В целом можно говорить о том, что доверие к депозитам как инструменту сбережения денежных средств у населения сохраняется.

Инфографика: Сергей Зверев

Инфографика: Сергей Зверев

На 1 ноября южноуральцы хранили в банках 525 млрд рублей — это и рублевые и валютные вклады. Это чуть больше, чем год назад. Хотя по рублевым вкладам объем за год увеличился почти на 9%. А вот валютные депозиты с января сильно «похудели» в два с лишним раза — с 56,2 млрд рублей до 26,8%.

КАКИЕ ВКЛАДЫ В ТОПЕ

— Безусловно, в текущей экономической ситуации многие стремятся в первую очередь сохранить сбережения, выбирают вклады и накопительные счета, которые не предполагают взятие инвестиционного риска, — комментирует руководитель территориального офиса Росбанка в Челябинске Сергей Арещенко. — Наши премиальные клиенты также часто включают в портфель инвестиционным инструментам с защитой капитала: в них инвестору доступна возможность получения дохода от роста стоимости акций, но в случае реализации негативного сценария инвестиции защищены и вернутся в конце срока продукта.

У нас в регионе наиболее популярны классические депозиты без возможности пополнения — по ним гарантирована максимальная доходность, говорит Юлия Нилова. Также пользуются спросом вклады для пенсионеров. В них есть удобная опция пополнения и можно снимать часть средств без потери процентов, если появилась необходимость.

— В этом году в разы вырос интерес к накопительным счетам. Проценты по накопительному счету начисляются ежедневно, и они достаточно высоки. При этом счет можно пополнять без ограничений и снимать с него деньги тоже без ограничений, — уточняет Юлия Нилова.

НА КАКОЙ СРОК

В этом году, судя по статистике банков, южноуральцы не торопятся открывать депозиты на долгий срок. По словам Юлии Ниловой, самый популярный срок вклада — 6-9 месяцев.

— Возможно, в ближайшие месяцы он будет увеличиваться. Причина понятна: многие банки повышали ставки в конце ноября – начале декабря. Если в целом по рынку весь год банки предлагали лучшие условия по краткосрочным вкладам 3-6 месяцев, то теперь ситуация прямо противоположная: по классическому вкладу на 3-6 месяца ставка составит 7,50-7,85%, на 9 месяцев – 1 год - 8-8,25%, от 1,5 до 2 лет - 9,10-9,20%, — говорит руководитель Абсолют Банка в Челябинске.

В Росбанке добавляют, что активнее всего открывают вклады на срок 3,6 и 12 месяцев.

— По ним, как правило, в кредитных организациях доступны самые высокие ставки. Отчасти выбор именно таких сроков связываем и с нежеланием многих фиксировать деньги на долгий срок в нынешних реалиях. В связи с этим видим спрос на такой гибкий инструмент, как накопительный счет, — говорит Сергей Арещенко. — Сейчас ставка по нему в Росбанке особенно привлекательна, она составляет для новых клиентов 8,5 %, а для клиентов премиум-сегмента 9,5%. При определенных условиях повышенная ставка доступна и действующим клиентам.

ТРЕНДЫ РЫНКА

1. Южноуральцы открывают сразу по два вклада — «длинный» и «короткий». Первым они фиксируют доходность на долгий срок (чем больше срок вклада, тем больше ставка), а второй на 3-6 месяцев – открывают «на крайний случай». По словам Юлии Ниловой, таких вкладчиков стало в полтора раза больше.

2. Южноуральцы стали чаще выбирать вклады с выплатой процентов в начале срока действия договора.

3. На 20% выросла средняя сумма депозита. В Абсолют Банке средняя сумма вклада составляет 1,3-1,4 млн рублей. По словам Юлии Ниловой, это чуть выше рынка, так как часто клиенты хранят деньги после сделок по продаже недвижимости.

Нередко южноуральцы открывают по два вклада - "длинный" и "короткий".

Нередко южноуральцы открывают по два вклада - "длинный" и "короткий".

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

4. Южноуральцы стали чаще открывать «детские» вклады. По данным Сбера, в январе-ноябре 2022 года разместили на вкладах для своих детей в 2,5 раза больше средств, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас в банке около 14 тысяч вкладов на сумму 2 млрд рублей. Средняя сумма вклада — 152 тыс. рублей. В банке пояснили, что такие вклады открывают на срок от двух лет, деньги принадлежат только ребенку.

5. С 1 октября 2022 года банки обязаны указывать минимальную гарантированную ставку по вкладу на первой странице договора и включать в него таблицу с важными условиями.

— В таблице должны быть указаны процентная ставка, сумма и валюта вклада, условия и период начисления повышенных ставок. В таблицу могут быть включены и другие условия, которые не противоречат требованиям законов, — комментирует управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина. — Новые правила помогут потребителям финансовых услуг разобраться в особенностях вкладов, сравнить предложения разных банков и выбрать подходящее.

ПРОГНОЗ НА 2023 ГОД

Многие эксперты говорят, что в следующем году ставки по вкладам будут снижаться. Банк России намерен добиться уровня инфляции в 2023-2024 г около 4%. При таких условиях доходность по вкладам будет составлять не более 5-6% годовых.

— Поэтому мы видим, что многие клиенты стремятся сейчас зафиксировать доходность, которая позволит не только компенсировать рост цен, но и получить реальную прибыль, — говорит Юлия Нилова.

Сергей Арещенко добавляет, что в банке всегда говорят клиентам о важности максимально диверсифицировать свой портфель, использовать различные инструменты – как консервативные депозиты, так и страховые продукты, облигации, альтернативные инструменты инвестирования.

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Экономика: Вклады