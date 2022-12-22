Не разориться после Нового года: стоит ли сейчас открывать вклад в банках Челябинской области

Многие южноуральцы открывают вклады сейчас, чтобы зафиксировать большую доходность. Фото: Евгения ГУСЕВА

Южноуральцы по-прежнему считают вклад в банке одним из самых надежных и доступных способов сохранить сбережения. На протяжении всего года ставки «скакали», а сейчас — к концу года — с учетом спецпредложений средний процент, под который можно положить деньги, достиг 7-9,5% годовых. Будут ли в следующем году предложения выгоднее или стоит ловить момент сейчас? Разбирались с экспертами.

ЧТО ПРОИСХОДИЛО СО ВКЛАДАМИ В 2022 ГОДУ

Все, что происходит в мире и стране, закономерно отражается на сберегательном поведении южноуральцев. В этом году потрясений было много. Одно только повышение ключевой ставки до рекордного уровня до 20%, после чего доходность по депозитам резко выросла. Из графика по объему вкладов видно периоды, когда люди стали забирать деньги из банков (апрель и июль), а когда наоборот — август-сентябрь.

— Максимальный пик активности вкладчиков пришелся на весну, когда банки резко — до 20% годовых и более — повысили ставки по депозитам вслед за ключевой ставкой Центробанка, — комментирует руководитель Абсолют Банка в Челябинске Юлия Нилова. — Как правило, эти предложения носили краткосрочный характер. Высокие ставки предлагались по депозитам на срок до 6 месяцев. Поэтому осенью мы увидели очередное увеличение интереса к вкладам. Осенью также наблюдался прирост ставок по депозитам относительно летнего уровня. Но он был не таким значительным как весной. В целом можно говорить о том, что доверие к депозитам как инструменту сбережения денежных средств у населения сохраняется.

Инфографика: Сергей Зверев

На 1 ноября южноуральцы хранили в банках 525 млрд рублей — это и рублевые и валютные вклады. Это чуть больше, чем год назад. Хотя по рублевым вкладам объем за год увеличился почти на 9%. А вот валютные депозиты с января сильно «похудели» в два с лишним раза — с 56,2 млрд рублей до 26,8%.

КАКИЕ ВКЛАДЫ В ТОПЕ

— Безусловно, в текущей экономической ситуации многие стремятся в первую очередь сохранить сбережения, выбирают вклады и накопительные счета, которые не предполагают взятие инвестиционного риска, — комментирует руководитель территориального офиса Росбанка в Челябинске Сергей Арещенко. — Наши премиальные клиенты также часто включают в портфель инвестиционным инструментам с защитой капитала: в них инвестору доступна возможность получения дохода от роста стоимости акций, но в случае реализации негативного сценария инвестиции защищены и вернутся в конце срока продукта.

У нас в регионе наиболее популярны классические депозиты без возможности пополнения — по ним гарантирована максимальная доходность, говорит Юлия Нилова. Также пользуются спросом вклады для пенсионеров. В них есть удобная опция пополнения и можно снимать часть средств без потери процентов, если появилась необходимость.

— В этом году в разы вырос интерес к накопительным счетам. Проценты по накопительному счету начисляются ежедневно, и они достаточно высоки. При этом счет можно пополнять без ограничений и снимать с него деньги тоже без ограничений, — уточняет Юлия Нилова.

НА КАКОЙ СРОК

В этом году, судя по статистике банков, южноуральцы не торопятся открывать депозиты на долгий срок. По словам Юлии Ниловой, самый популярный срок вклада — 6-9 месяцев.

— Возможно, в ближайшие месяцы он будет увеличиваться. Причина понятна: многие банки повышали ставки в конце ноября – начале декабря. Если в целом по рынку весь год банки предлагали лучшие условия по краткосрочным вкладам 3-6 месяцев, то теперь ситуация прямо противоположная: по классическому вкладу на 3-6 месяца ставка составит 7,50-7,85%, на 9 месяцев – 1 год - 8-8,25%, от 1,5 до 2 лет - 9,10-9,20%, — говорит руководитель Абсолют Банка в Челябинске.

В Росбанке добавляют, что активнее всего открывают вклады на срок 3,6 и 12 месяцев.

— По ним, как правило, в кредитных организациях доступны самые высокие ставки. Отчасти выбор именно таких сроков связываем и с нежеланием многих фиксировать деньги на долгий срок в нынешних реалиях. В связи с этим видим спрос на такой гибкий инструмент, как накопительный счет, — говорит Сергей Арещенко. — Сейчас ставка по нему в Росбанке особенно привлекательна, она составляет для новых клиентов 8,5 %, а для клиентов премиум-сегмента 9,5%. При определенных условиях повышенная ставка доступна и действующим клиентам.

ТРЕНДЫ РЫНКА

1. Южноуральцы открывают сразу по два вклада — «длинный» и «короткий». Первым они фиксируют доходность на долгий срок (чем больше срок вклада, тем больше ставка), а второй на 3-6 месяцев – открывают «на крайний случай». По словам Юлии Ниловой, таких вкладчиков стало в полтора раза больше.

2. Южноуральцы стали чаще выбирать вклады с выплатой процентов в начале срока действия договора.

3. На 20% выросла средняя сумма депозита. В Абсолют Банке средняя сумма вклада составляет 1,3-1,4 млн рублей. По словам Юлии Ниловой, это чуть выше рынка, так как часто клиенты хранят деньги после сделок по продаже недвижимости.

Нередко южноуральцы открывают по два вклада - "длинный" и "короткий". Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

4. Южноуральцы стали чаще открывать «детские» вклады. По данным Сбера, в январе-ноябре 2022 года разместили на вкладах для своих детей в 2,5 раза больше средств, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас в банке около 14 тысяч вкладов на сумму 2 млрд рублей. Средняя сумма вклада — 152 тыс. рублей. В банке пояснили, что такие вклады открывают на срок от двух лет, деньги принадлежат только ребенку.

5. С 1 октября 2022 года банки обязаны указывать минимальную гарантированную ставку по вкладу на первой странице договора и включать в него таблицу с важными условиями.

— В таблице должны быть указаны процентная ставка, сумма и валюта вклада, условия и период начисления повышенных ставок. В таблицу могут быть включены и другие условия, которые не противоречат требованиям законов, — комментирует управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина. — Новые правила помогут потребителям финансовых услуг разобраться в особенностях вкладов, сравнить предложения разных банков и выбрать подходящее.

ПРОГНОЗ НА 2023 ГОД

Многие эксперты говорят, что в следующем году ставки по вкладам будут снижаться. Банк России намерен добиться уровня инфляции в 2023-2024 г около 4%. При таких условиях доходность по вкладам будет составлять не более 5-6% годовых.

— Поэтому мы видим, что многие клиенты стремятся сейчас зафиксировать доходность, которая позволит не только компенсировать рост цен, но и получить реальную прибыль, — говорит Юлия Нилова.

Сергей Арещенко добавляет, что в банке всегда говорят клиентам о важности максимально диверсифицировать свой портфель, использовать различные инструменты – как консервативные депозиты, так и страховые продукты, облигации, альтернативные инструменты инвестирования.

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