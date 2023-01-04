Эксперимент КП-Челябинск: как отличить настоящую икру от имитированной?

Имитированная икра стоит в пять раз меньше. Фото: Анна ВОЛКОВА

На полках челябинских магазинов многообразие главного атрибута Нового года – икры. Каких видов только нет, и ценник разный – от 69 рублей до нескольких тысяч. Как разобраться, какая будет вкусной? Журналисты «Комсомолки» решились на эксперимент – сможем ли мы с закрытыми глазами понять, где икра настоящая, а где имитированная (да-да, есть и такая).

Баночки с лососевой икрой и имитированной нередко стоят по соседству, они даже внешне очень похожи. Правда, у обычной икры в железной банке цена в пять раз дороже. Но покупатели, особенно в возрасте, не всегда могут прочитать текст и ориентируются на наименьшую стоимость.

Итак, мы купили банку икры горбуши за 400 рублей и банку имитированной икры за 80 рублей. К чести производителя на банке немелко написано «икра имитированная красная». Если вы не знали, имитированную икру делают из рыбного бульона и водорослей. Тестируем.

На банках написано из чего сделана икра. Фото: Анна ВОЛКОВА

Банка: Обе банки железные, указан состав, производители. У имитированной икры объем чуть больше.

Внешний вид: На первый взгляд, икринки имитированного продукта выглядят симпатичнее – ровные, приятного цвета. А вот во второй банке они мельче, больше жидкости, цвет не такой яркий.

Запах: пахнут одинаково – рыбой.

А теперь самое интересное. Мы завязали глаза нашему сотруднику, приготовили традиционные бутерброды: батон-масло-икра. И предложили ему определить, где настоящая.

Вывод сделали быстро - икра очень сильно отличается. У имитированной нет насыщенности вкуса и приятной лопающейся структуры.

А теперь несколько советов от южноуральского роспотребнадзора по выбору красной икры.

Во-первых, икра бывает разной. Форелевая с липкими икринками с розоватым или золотистым оттенком. У икра горбуши икринки оранжевого цвета с морским ароматом и горчинкой. У кетовой икры икринки ярко оранжевого цвета, более крупные с тонкой эластичной пленкой. Икра кижуча с нежно-сливочным вкусом и заметной горчинкой. А икринки нерки мелкие и насыщенного яркого цвета.

Икра отличается и по внешнему виду.

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