«Цены выросли до изнеможения»: отмена прямых рейсов в Египет испортила новогодний отдых челябинцам

Хоть на верблюде в отпуск! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Санкции испортили предновогоднее настроение любителям отдыха в Египте. После того, как ряд стран закрыли свое небо для нескольких чартерных авиакомпаний, одни застряли на отдыхе, который стал уже не в радость, другие теперь увидят пирамиды только на картинках. «Под шумок» подорожали и остальные направления.

Как рассказала КП-Челябинск глава Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода, южноуральцы в основном брали туры на новогодние праздники, отдых в декабре популярностью не пользуется.

— На днях разговаривала с коллегами из Екатеринбурга, у них есть пара-тройка таких случаев. Но никто не брошен: туристы либо живут в тех же отелях, либо им предоставляют транзитный отель с питанием. Туроператоры на связи. Похожая ситуация была весной года, — отмечает Инна Лобода.

Из Челябинска были запланированы рейсы туроператора «Пегас» на крыльях авиакомпании NordWind. К слову, в расписании аэропорта имени Курчатова они есть.

— Столько радости было, когда появились прямые рейсы из Челябинска. Были забронированы туры на Новый год. Сейчас полная неразбериха с перебронями. Операторы не пересаживают, а только аннулируют заявки. Меняются полетные программы и у других операторов — ставят транзитные рейсы через Анталью. Еще и туры подорожали до изнеможения. Например, вместо 320 тыс. стало 440 тыс. рублей.

При этом, она отмечает, что цены уже пошли вниз, причем существенно.

— На днях перебронировала группу туристов четыре человека. Теперь им придется вылетать из Екатеринбурга, с транзитом через Анталью. Но вместо 2 января они полетят 30 декабря. Доплата составила 30 тыс. Мы подсчитали, это достойная доплата на новогоднюю ночь с банкетом, — заключает Инна Лобода.

Кстати, некоторые турфирмы предлагают челябинцам отправиться в Египет из Казахстана. С одной стороны, авиакомпании соседней стране не под санкциями. С другой — на дорогу придется заложить дополнительный день.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Проблемы с перелетами в Египет начались после того, как власти Иордании, чье небо пересекают самолеты на пути в Египет, потребовали от авиакомпаний страховой сертификат, выпущенный в Лондоне и классифицированный А++, для продолжения полетов. Из-за антироссийских санкций против России получить его попросту невозможно. С проблемой столкнулся прежде всего чартерный перевозчик — iFly, основным заказчиком которого был — туроператор TEZ TOUR. Также история с «Икар» и Nordwind. Также стало известно что «Уральские авиалинии» отменили вылеты в Египет «до решения вопроса».

Было предложение выстроить альтернативный маршрут над Сирией, но Росавиация идею не оценила и напомнила о рекомендациях, которые ранее давали авиакомпании iFly.

— Следует отметить, что до начала полетов авиакомпании iFly было необходимо принять меры к тому, чтобы никакие полеты не начинались, пока не будут проведены оценки факторов риска и не будут приняты надлежащие действия по уменьшению рисков, — говорится на сайте Росавиации. — Информацию о проведении предварительной работы, подтверждающей фактические меры по безопасному использованию воздушного пространства Сирии для полетов в Египет, оценке существующих рисков, а также перечень разработанных и проведенных мероприятий по снижению этих рисков, авиакомпания iFly в Росавиацию не направляла.