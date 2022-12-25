Скоро станет традицией: на городской ярмарке в Магнитогорске сгорели павильоны с игрушками

Пожар ликвидировали быстро. Фото: Просто Серж.
Этой ночью в Магнитогорске на центральной городской ярмарке произошел пожар. Загорелись павильоны с игрушками, сообщают очевидцы.
– По прибытию на место происходило горение отдельно стоящего торгового ряда павильонов. Пожарным в кратчайшие сроки удалось локализовать возгорание и пресечь распространение огня на соседние павильоны, – сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.
Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров. Никто не пострадал, причины устанавливаются, сообщили в ведомстве.
Зато в социальных сетях уже предположили из-за чего мог начаться пожар:
– Пострадали 5 павильонов, пожарные приехали через пять минут, быстро потушили, сейчас идет «проливка». По предварительной версии короткое замыкание в электропроводке, – написал житель Магнитогорска Андрей Стариков.
– Обогреватели отключать на ночь надо, – упрекает Анастасия Николаева.
– Это скоро станет традицией. Жаль, – добавляет Мария Вахитова.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru