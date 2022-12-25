Скоро станет традицией: на городской ярмарке в Магнитогорске сгорели павильоны с игрушками

Пожар ликвидировали быстро. Фото: Просто Серж.

Этой ночью в Магнитогорске на центральной городской ярмарке произошел пожар. Загорелись павильоны с игрушками, сообщают очевидцы.

– По прибытию на место происходило горение отдельно стоящего торгового ряда павильонов. Пожарным в кратчайшие сроки удалось локализовать возгорание и пресечь распространение огня на соседние павильоны, – сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров. Никто не пострадал, причины устанавливаются, сообщили в ведомстве.

Зато в социальных сетях уже предположили из-за чего мог начаться пожар:

– Пострадали 5 павильонов, пожарные приехали через пять минут, быстро потушили, сейчас идет «проливка». По предварительной версии короткое замыкание в электропроводке, – написал житель Магнитогорска Андрей Стариков.

– Обогреватели отключать на ночь надо, – упрекает Анастасия Николаева.

– Это скоро станет традицией. Жаль, – добавляет Мария Вахитова.

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