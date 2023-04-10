День космонавтики в Челябинске 12 апреля 2023: программа праздника, расписание мероприятий

В 2023 году программа в День космонавтики рассчитана на детей и их родителей Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году 12 апреля выпадает на среду. Это рабочий день, поэтому особых праздничных мероприятий не планируется. Программа, в основном, рассчитана на детей и их родителей. Но также буду события, приуроченные к Дню космонавтики в Челябинске 2023, которые не ограничиваются одним днем.

День космонавтики на почте России в Челябинске

Уже сейчас в регионе появились 10 тысяч экземпляров праздничных открыток и конвертов, посвященных Дню космонавтики. Кроме того, отправители могут украсить корреспонденцию оттисками специальных почтовых штемпелей: «Международный день полёта человека в космос» и «Космические исследования». Они есть в отделе филателии на Кирова, 165.

Фото: пресс-служба почты России

Только 12 апреля на почте России будет действовать специальный штемпель, посвященный Дню космонавтики. Вся почтовая продукция, погашенная штемпелями одного дня, приобретает дополнительную коллекционную и филателистическую ценность. И таким в этом году смогут похвастаться только 14 регионов.

А еще в этот день появится новая марка за 19 рублей: на ней будет изображена работа Ирины Мирошниченко — победительницы всероссийского конкурса рисунка по космической теме.

Куда сходить на День космонавтики не только 12 апреля 2023

С 10 по 12 апреля в библиотеке № 26 им проведут серию интеллектуальных игр для молодёжи «Космический квиз». Интерактивная командная игра познакомит участников с историей освоения космоса, интересными фактами из жизни космонавтов, конструкторов и изобретателей. Это бесплатно, но нужно зарегистрироваться.

Фото: библиотека «Притяжение»

А в библиотеке № 31 «Притяжение» с 3 по 28 апреля устраивают бесплатную выставку «Герои звёздных дорог». Она поделена на два раздела:

1) «Земному притяженью вопреки» посвящен первооткрывателям космической эры и истории развития отрасли в России, представлены книги о бесстрашных покорителях космоса;

2) «На звёздных орбитах» представит набор открыток «Лётчики-космонавты СССР» и тематическую подборку почтовых марок, посвященных освоению космоса в СССР из семейной коллекции читателя библиотеки.

Программа Дня космонавтики в Челябинске 2023 в библиотеках

12 апреля челябинские библиотеки подготовили игры, мастер-классы, квесты, флешмобы и космические путешествия:

В 10 утра в детской библиотеке № 12 посвятят тематический час полетам на орбиту — «Космос далеко, космос рядом».

С 10 до 17 часов в библиотеке № 5 запланированы просмотр литературы, викторины и загадки «Они были первыми».

В 10:30 в библиотеке № 24 для детей проведут познавательный час «Животные – космонавты». Рассказ пойдет о животных, побывавших в космосе.

С 11 часов стартуют космические приключения в библиотеках № 5, № 1 и № 16. Там подготовили литературно-игровые занятия «Школа юных космонавтов», программу «Большое космическое путешествие» и тематический час «Космические дали» соответственно.

С полудня сразу четыре библиотеки проведут конкурсы для детей. В пятой запланирована программа «Звёзды становятся ближе», в ДК «Бригантина» — игры, в четвертой – игровой час «5 минут – полёт нормальный», а в восьмой – «Через тернии к звёздам».

В 14:00 начнутся программы в еще большем количестве библиотек:

№ 16 — квест «Покори космос»;

№ 20 —брейн-ринг «Если хочешь быть здоров»;

№ 23 — краеведческий час ко Дню космонавтики «Челябинск космический»;

№ 24 — познавательно-игровая программа «Поехали!» с конкурсами, загадками и играми на космическую тему;

№ 14 им. Гоголя — мастер-класс по созданию космической ракеты в технике оригами.

В 14:30 детская библиотека № 17 презентует краеведческий дайджест «Челябинск – город космический».

С трех часов в библиотеке № 22 посетителей отправят в космическое путешествие «Этот удивительный космос», где расскажут историю освоения космоса, а также научные предположения создания звезд, планет и галактик.

В детской библиотеке № 13 пройдет творческая встреча в мастерской «Весёлый карандаш», а в центральной библиотеке Горького устроят познавательный час «Челябинск – город космический».

В 16:00 детская библиотека № 10 отправит посетителей в космическое интерактивное путешествие «Звёздам навстречу». А в 17:00 библиотека № 9 устроит подобное для деток от 5 до 7 лет. Маленьким читателям расскажут о первых полётах в космос, планетах и солнечной системе.

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