Погода на Пасху в Челябинске 16 апреля 2023: будет свежо и пасмурно

Температура в Челябинске обещает быть бодрящей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В воскресенье 16 апреля в Челябинске отметят Пасху. Накануне ночью верующие соберутся в храмах на богослужение, а затем вместе со священниками отправятся в крестный ход и на литургию. Вот только одеться нужно будет теплее, так как погода обещает быть совсем не весенней. Сравниваем три прогноза погоды на Пасху 2023 в Челябинске.

Богослужения проходят с полуночи до самого утра Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным «Гисметео», самые теплые дни на этой недели придутся на будни. Температура воздуха прогреется до +16 градусов вплоть до четверга. А вот уже в пятницу направление ветра изменится, а столбики термометров рухнут до нуля. В пятницу вообще ожидается порывистый ветер до 15 метров в секунду.

Ночь с субботы на воскресенье обещают холодную: 9 градусов ниже нуля. И только к полудню на улице распогодится, и термометры покажут +7. При этом солнце периодически будет заходить за тучи, а ветер усиливаться до 9 метров в секунду.

В выходные в храмах будут освещать куличи и яйца Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще менее радужную картину рисуют синоптики Яндекс.Погоды. По их мнению, в субботу днем будет не выше +2 градусов, к вечеру похолодает до -1. Ночью же ожидают понижения температур до минус четырех. Единственное, что весь день на небе не будет туч, поэтому ест вероятность пригреться под лучами солнца – если не считать северный и северо-западный ветер.

В воскресенье подтянутся облака, и солнце уже почти не будет выглядывать. Утром верующих ждут бодрящие +3 градуса, которые днем немного подтянутся до плюс пяти. При этом опять будет порывистый ветер, который по ощущениям сбавит тепло до нулевых температур.

В 2022 году на Пасху было тепло, сухо и солнечно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Солидарны с коллегами и метеорологи World Weather: в субботу 15 апреля 2023 они прогнозируют минус три градуса вечером, которые ночью превратятся в минус 6. В это время вероятность осадков, по мнению синоптиков, низкая: всего 2%. На утро Пасхи потеплеет до +5, но небо затянет облаками, так что стоит это учесть перед тем, как одеваться на традиционные богослужения.

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