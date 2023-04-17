Панелька, но с окнами в пол: чем застройщики Челябинска заманивают покупателей

Застройщики внимательно изучают запросы покупателей: угодишь — заработаешь! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не ждать конца ремонта, не тратиться на него, а сразу заехать и жить. Именно такой вариант предпочитают большинство челябинцев, планирующих покупку квартиры в новостройке. Вот почему самые популярные варианты жилья — с отделкой практически под ключ. Правда, только в эконом-классе. В сегменте «комфорт» в топе по-прежнему white box (предчистовая) и черновая отделки.

Мы выяснили, как застройщики стараются угодить запросам самых разных покупателей и насколько вырастает цена квартиры из-за ремонта.

СКОЛЬКО СТОИТ ОТДЕЛКА

Вариантов ремонта в новостройке немало: без отделки, черновая отделка, предчистовая, под ключ. Как рассказали эксперты сервиса недвижимости Домклик от Сбера, в первом случае застройщик даже не заводит электричество в квартиру — только до щитка. По сути, покупатель получает бетонную коробку, часто без межкомнатных перегородок и радиаторов.

- Черновая отделка уже предполагает стяжку пола, застекленный балкон, перегородки, заведенное в квартиру электричество, выровненные стены, - комментируют эксперты сервиса Домклик. - Расходы на эти работы застройщик прибавит к цене квартиры — примерно 10 тыс. рублей за квадратный метр.

Черновая отделка и white box предполагают, что ремонт хозяева будут делать «под себя» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

White box, или предчистовая отделка, потому и «белая», что исключены все грязные процессы: сделана электрика с выведенными розетками, стены и потолок зашпатлеваны. Останется поклеить обои, застелить пол, установить мебель и сантехнику — и можно заезжать. Такая отделка, по данным экспертов, — это еще плюс 15 тыс. рублей за квадрат.

- Четвертый вариант — отделка под ключ. В такую квартиру можно заезжать сразу: на стенах обои или краска, на полу — ламинат или линолеум, есть сантехника, - говорят в Домклик. - Стоимость отделки зависит от класса жилого комплекса, закупочных цен на материалы и перечня работ. В среднем чистовая отделка увеличит стоимость квадратного метра на 13 – 20 тыс. рублей.

Для привязки общероссийских цифр к «местности» мы взяли однокомнатную квартиру в ЖК «Парковый премиум» (панельное жилье, но преподносят его как «комфорт») и сравнили цену с отделкой и без — разница в стоимости порядка 430 тыс. рублей. То есть за чистовую отделку здесь придется доплатить около 11 тыс. рублей за «квадрат».

В ПОГОНЕ ЗА КЛИЕНТОМ

В Челябинске квартиры первых трех вариантов — те, что с минимумом ремонта — продают в основном в жилых комплексах комфорт-класса и «комфорт+»: «Ньютон», «Лесопарковый», «Манхэттен», «Алое поле» и прочих.

- Покупатели этой категории жилья чаще всего хотят самостоятельно выбрать материалы и дизайн квартиры. А вот в эконом-сегменте обратная тенденция — квартиры, которые застройщики сдают без отделки, не пользуются спросом, - комментирует руководитель отдела нового и строящегося жилья АН «DAN-недвижимость» Алексей Найденов.

Застройщики все чаще добавляют эконом-жилью фишки из класса «комфорт» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Более того, отметил эксперт, застройщики эконом-класса соревнуются между собой в отделке и качестве сдаваемого жилья. И каждый старается как может. Бывает, обычное панельное жилье позиционируют как «комфорт», добавив к стандартной отделке панорамное остекление балконов и выходов на лоджию, заниженные подоконники, отделку санузла кафелем. Отдельные фишки улучшенной серии используют и в дизайне фасадов, обустройстве придомовой территории.

- Застройщики стремятся создавать качественные планировки, смотрят и изучают тенденции, чтобы понимать, что нужно клиенту. Нужны просторные комнаты — делают, дополнительные санузлы — делают, гардеробные — делают. В новостройках сегодня не 2 – 3 планировки в подъезде, а по 10 – 12. И это в панельных домах, не говоря о более качественных монолитно-кирпичных и монолитно-каркасных, - говорит Алексей Найденов.

ЗАЕЗЖАЙ И ЖИВИ

В прошлом году новостройки в Челябинске сильно дорожали, но при этом цена осталась ниже, чем во многих регионах. По информации сервиса «Открытые данные» Домклик, «квадрат» в новостройке в областном центре сейчас стоит порядка 90 тыс. руб. Для сравнения — в феврале 2022 года этот показатель был на уровне 62 тыс. руб. Росли в цене и стройматериалы. В этом году из-за санкций возник дефицит европейских брендов, но постепенно их заменяют товары из Китая и наши, российские. При этом сделать качественный ремонт, с хорошими материалами, все равно недешево. Большинство новоселов это понимают, склоняясь к формату «заезжай и живи».

На ремонт в новостройке, как правило, уходит не меньше 30% от стоимости квартиры Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Это удобно. В данном случае и застройщики, и покупатели движутся друг к другу: застройщик хочет быстрее продать квартиру и готов сделать в ней ремонт, а покупатель хочет купить и не морочить голову с отделкой, - комментирует Алексей Найденов. - Во-вторых, это деньги. Если вы покупаете квартиру без отделки, то для доведения ее до ума потребуется минимум 30% от стоимости жилья. А значит — нужно увеличивать бюджет. Выгоднее приобрести квартиру уже с ремонтом.

Эксперты сервиса Домклик добавляют: квартиры с черновой отделкой подходят тем, кто заинтересован в ремонте строго на свой вкус. Если же финансы ограничены или жилье приобретается для сдачи в аренду — лучше выбирать новостройку с чистовой отделкой.

- И третье — львиная доля всех квартир от застройщиков в Челябинске покупается в ипотеку. При ставках, доступных сегодня по госпрограммам, удобнее заложить всю стоимость и затраты на ремонт в заем, оформив его на длительный срок, - добавляет Алексей Найденов.

Львиная доля квартир в новостройках Челябинска продается в ипотеку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Только в Сбере мы насчитали порядка девяти разных ипотечных программ, позволяющих купить квартиру в новостройке, включая несколько льготных — с господдержкой, «Семейную», IT-ипотеку. Выбрать подходящий вариант жилищного займа можно без визита в банк, онлайн — например, на том же сервисе Домклик. Здесь же можно изучить предложения застройщиков — у каждого ЖК есть полное описание с фото и проектной документацией.

Безусловно, выбор квартиры в новостройке — индивидуален и зависит не только от желаний, но и от возможностей. А еще от целей. Но наши эксперты сошлись в главном: на каждого покупателя найдутся своя квартира, свой ремонт и своя ипотека.

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