«Ребенок требует дозу»: в Челябинской области наркоманка родила дочь во время страшных ломок

Дарья Рукавишникова - наркоманка со стажем. Фото: кадр программы

В Копейске Челябинской области наркоманка родила свою вторую дочь во время диких ломок. Ребенок весил всего 1,6 кг и с самого появления был зависим, испытывал ту же боль, что и жаждущая иглы мать. А ей и плевать – оставив девочку, она покинула роддом. Страшную историю Дарьи Рукавишниковой рассказали на Первом канале в программе «Мужское/Женское».

– Отец умер два года назад, тогда я опять и сорвалась, начала плотно колоться. Приходится воровать, чтобы найти дозу, – рассказывала о своем существовании Дарья Рукавишникова.

23-летняя Дарья вот уже несколько лет страдает от наркозависимости. То срывается, то опять «чистится». В очередном притоне сошлась с Антоном Цейзером – парнем сложной судьбы, которого на иглу подсадил собственный отец, а мать и прошлая жена оборвали с ним все контакты. Они родили дочку и мигом спихнули ее бабушке Антона.

Дарья и Антон до зависимости. Фото: Соцсети

Потом Антон сел за кражу и наркотики, а Дарья начала ездить к нему на свиданки. Параллельно, по словам знакомых, встречалась с парнем по фамилии Галеев – «хорошим мальчиком», который после знакомства с роковой женщиной сел за кражу. Где-то в этот период и была зачата вторая дочь Дарьи. На осмотры она не ходила, живота почти не было. Отмечает – тот отрезок жизни будто проспала. Рожать начала на седьмом месяце, даже не зная срока беременности.

А здесь - уже на игле. Фото: кадр программы

– У ребенка снижена масса тела, по умственным способностям будем смотреть, как будет развиваться. Но ребенок не спит, орет, требует дозу. Не ест, пищеварение нарушено. Очень сложно выходить такого ребенка, – отметил психиатр-нарколог Василий Штуров.

Две недели новорожденная девочка терпела страшные ломки. Потом потихоньку начала приходить в себя. Мать за это время даже не оформила необходимые документы на ребенка, не было даже свидетельства о рождении. Старшую девочку тоже забрали и поместили в центр временного размещения. Тогда о ситуации узнали активисты и забили тревогу, в том числе написали в «Мужское/Женское».

Однажды Антон избил Дарью и бегал за ней с ножом. Фото: кадр программы

У Антона есть мать, с которой он не общается, и бабушка, которая ненавидит Дарью. На женщине из-за наркоманов повисли долги почти в 100 тыс. рублей суммарно. Просили на жизнь, придумывали сложные ситуации, а сами покупали запрещенные вещества. Ребенка планируют принести к той же бабушке, а он ей не нужен. Содержать планируют сами, но ведущий Александр Гордон саркастично машет в их сторону рукой и говорит страшное: «Вас уже нет».

– Надоела уже эта жизнь: принять дозу, проснуться и опять, чтобы не болело, чтобы не кумарило. Идти красть, – делится Антон Цейзер.

Перед программой Антон и Дарья прошли короткую реабилитацию, немного отошли от наркотиков. При этом, по словами специалистов, у них почти безвозвратно нарушена память, координация, речь. Чтобы прийти на уровень обычного человека, им нужна долгая и сложная реабилитация. Шансы на исцеление минимальны. Сама пара заявила, что чувствует себя плохо — ощущения похожи на грипп.

– Фактически разговариваем с живыми мертвецами, – объясняет Василий Штуров.

Дарья, Антон и старшая дочь. Фото: Соцсети

Новорожденную и старшую девочку тогда могла забрать мать Антона или бабушка, но никак не сами родители. Но эксперты горько отмечали, что никому из родственников отдавать детей нельзя – иначе их ждет судьба наркоманов в третьем поколении, шансы на нормальную человеческую жизнь у них были совсем маленькими.

Оказывается, что съемки шоу прошли в начале 2022 года. Дарья и Антон успели отправиться в тюрьму. Женщина за кражу, мужчина за по трем статьям – грабеж, открытое хищение и кража. Шансом на нормальную жизнь, который им предложили на шоу, они не воспользовались.

– Родители несовершеннолетних были лишены родительских прав в 2022 году. Дети переданы под опеку в замещающие семьи, – сообщили КП-Челябинск в пресс-службе Министерства социальных отношений Челябинской области.

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