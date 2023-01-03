В Магнитогорске 67-летний мужчина провалился в засыпанный снегом открытый люк и сломал колено

Мужчина упал в люк, когда обходил машину
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Опасно и травматично началось это утра у жителя Магнитогорска. Мужчина хотел поехать на работу, а оказался в травматологии.
67-летний житель Магнитогорска вышел из машины на улице Ленина. Хотел обойти забуксовавший автомобиль со стороны капота и провалился в засыпанный снегом открытый люк колодца.
Пострадавший быстро пришел в себя и позвонил по единому телефону вызова экстренных служб. На место сразу отправили спасателей и скорую помощь. А также вызвали собственников колодца.
– Спустившись в колодец с альпснаряжением, спасатели оказали первую помощь пострадавшему, закрепили его на спинальном щите, подняли на поверхность и передали врачам скорой медицинской помощи, – сообщили в пресс-службе МЧС Челябинской области.
Предварительный диагноз – перелом коленного сустава. Есть ли другие повреждения, узнают уже в стационаре.
А владельцы колодца пообещали сразу его закрыть, чтобы больше никто не пострадал.
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