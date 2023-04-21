В Курганской области 1 и 9 мая введут временный запрет на продажу алкоголя

Продажу алкоголя запретят в розничных магазинах Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Правительство Курганской области ведет временные ограничения на продажу алкоголя. Купить спиртное нельзя будет 1 и 9 мая в розничных магазинах. Об этом сообщает департамент экономического развития региона.

— 1 и 9 мая в регионе нельзя будет приобрести алкоголь в розничных магазинах. Исключение сделают только для заведений общепита, — уточнили в ведомстве.

К таким мерам региональные власти пришли на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Напомним, сейчас в Курганской области действует особый противопожарный режим. Жителей Зауралья просят не посещать леса, а также воздержаться от разведения костров и сжигания сухой растительности.

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