Новые автобусы выйдут на маршрут в начале осени. Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске запустят новый муниципальный автобусный маршрут №10К «ЧМК – ТРК “Родник”». «Организатор перевозок Челябинской области» объявил о поиске подрядчика. Мы изучили документы и рассказываем, какие будут автобусы, как часто будут ходить и сколько готовы заплатить перевозчику.

Автобусы №10К объединят 15 остановок: 60-летия Октября, Сталеваров, Шоссе Металлургов, Черкасскую, Свердловский тракт, Индивидуальную, Березовую, 1-я Шагольскую, Северный тракт, Профессора Благих, Бейвеля, Краснопольский проспект, Молодогвардейцев, Братьев Кашириных и Северо-Крымскую.

Новый автобусный маршрут №10К. Фото: сайт Госзакупок

16 автобусов (и один резервный) буду ходить в будни с 6.20 до 22.40, а в выходные – с 6.25 до 00.00. Интервал между автобусами – 10 минут.

По контракту подрядчик будет обслуживать маршрут с 1 сентября этого года до 31 декабря 2025.

К автобусам немало требований. Дата выпуска – 2023 год, топливо – природный газ. Класс вместимости средний: 22 сидения, всего – 49 мест.

Первые и последние двери должны быть низкополыми, чтобы было удобно входить и выходить из автобуса. Также должны быть аппарели подъема и спуска людей с инвалидностью.

Также в автобусах должны быть спутниковая навигация, камеры видеонаблюдения, кондиционеры, usb розетки для зарядки, Wi-Fi, валидаторы для безналичной оплаты и система мониторинга пассажиропотоков.

Начальная сумма контракта – 345,5 миллионов рублей. Заявки от перевозчиков принимают до 12 мая.

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