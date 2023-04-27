Готовим авто к лету: как доставить запчасти из других городов точно в срок

Выгодно и быстро перевезти автозапчасти поможет транспортная компания "Байкал Сервис". Фото: ООО ТК "Байкал-Сервис"

Запчасти для сельхозтехники еще одна категория продукции, которая востребована в сезон подготовки парка комбайнов, сеялок и прочих машин к сельскохозяйственным работам. Так с марта этого года спрос на запчасти по Челябинску увеличился на 183% по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводят РИА Новости со ссылкой на «ВсеИнструменты.ру».

По данным Челябинскстата, в 2022 году грузооборот по автомобильному транспорту в Челябинской области составил 3,4 млн тонно-километров– на 20% выше по сравнению с 2021 годом. К одной из основных причин увеличения грузооборота можно отнести рост грузовых отправок по всей России и доставку грузов из дружественных стран. По статистике Биржи грузоперевозок ATI.SU, самыми популярными направлениями импорта стали Казахстан, Киргизия, Армения, Беларусь, Турция, Узбекистан.

Готовим авто к летнему сезону правильно

В целом каждый водитель готовится к летнему сезону эксплуатации машины по-своему. Кто-то ограничивается лишь сменой резины и чисткой салона. А кто-то все делает с особой тщательностью, вкладывая в перенастройку автомобиля много средств и сил.

Существуют несколько основных правил подготовки машины.

С транспортной компанией подготовить автомобиль к лету можно точно в срок. Фото: ООО ТК "Байкал-Сервис"

Безусловно, необходимо сменить зимние шины на летние, провести развал-схождение, выполнить балансировку колес. После зимних реагентов очень важно провести генеральную уборку, чтобы визуально оценить состояние кузова и то, как он пережил зиму. Внимание нужно уделить диагностике аккумулятора, тормозной системе, провести обслуживание системы охлаждения, оценить состояние ходовой и рулевых механизмов, позаботиться о герметичности и перезаправке системы кондиционирования, заменить воздушный и салонный фильтры.

"Байкал Сервис" за несколько дней доставит для вас колесные диски. Фото: ООО ТК "Байкал-Сервис"

Часто бывает так, что нужных автозапчастей и расходников в наличии нет, а автомобиль требует срочного ремонта. Некоторым клиентам сервисы предлагают ждать запчасти несколько недель или даже месяцев. Автомобилисты, обладающие необходимыми знаниями, могут существенно сэкономить не только драгоценное время, но и значительные суммы, обратившись к перевозчикам автотоваров самостоятельно. Выгодно, быстро и удобно перевезти товары по России и ближнему зарубежью поможет транспортная компания «Байкал Сервис» – один из ведущих отечественных перевозчиков сборных грузов.

Филиалы транспортной компании находятся в 50 населенных пунктах России. Фото: ООО ТК "Байкал-Сервис"

Компания существует на рынке почти 30 лет. За это время «Байкал Сервис» заслужил надежную репутацию – более 2 млн клиентов доверяют компании доставку своих грузов, 98% из них приходят точно в срок. География фирмы включает в себя свыше 150 терминалов, которые обслуживают более 50 тысяч населенных пунктов.

В Челябинске филиал компании «Байкал Сервис» работает с 2005 года. Южноуральцев обслуживают два терминала. На улице Северный Луч, 3 – терминал «Северный», предоставляющий полный комплекс логистических услуг, включая доставку и забор груза, экспресс-выдачу, а также услуги ответственного хранения.В декабре второй терминал «Центральный» переехал в новый больший по площади экспедиционно-складской комплекс по адресу Троицкий тракт, 13Д, и получил новое название «Южный».

По словам руководителя челябинского филиала Сергея Крымских, новые современные площади и дополнительные технические характеристикипозволили повысить уровень качества предоставляемых южноуральцам услуг, сократив при этом сроки обработки грузов и доставки как внутри города, так и между городами.

"Байкал Сервис" перевезет для вас хоть одну коробку, ящик или несколько европалет. Фото: ООО ТК "Байкал-Сервис"

Вместе с тем, если вы планируете начать торговать на Wildberries или Ozon весной, то в это время автотовары неизменно востребованная категория среди покупателей. Обращайтесь в компанию, которая специализируется на таких перевозках и может перевезти хоть одну коробку, ящик, хоть несколько европалет, а при необходимости предоставить и отдельный транспорт. «Байкал Сервис» занимается доставкой на маркетплейсы с 2017 года. Сегодня с ним работают более 15 тысяч поставщиков маркетплейсов.Компания обеспечивает по специальным условиям перевозки грузов на склады крупнейших маркетплейсов по всей России, а совсем недавно запустила доставку на Wildberries в Беларуси.

Для небольших отправлений в другой город стоит обратить внимание на услугу «Посылка из рук в руки». «Байкал Сервис» забирает груз в любом удобном для вас месте и передает в руки получателю. Габариты посылки – до одной десятой кубометра, вес – до 30 кг. Так, отправка посылки весом 15 кг из Челябинска в Москву обойдется вам 899 рублей.

Услуга доступна всем, и она, безусловно, заинтересует поставщиков маркетплейсов по системе FBS с доставкой напрямую грузополучателю, а также будет удобна клиентам интернет-магазинов и просто физическим лицам.

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