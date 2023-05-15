Росбанк: преодоление новых вызовов с заботой о клиентах

Директор территориального офиса Росбанка в Челябинске Сергей Арещенко рассказал о поддержке бизнес-сообщества. Фото: ПАО РОСБАНК

Росбанк – один из стабильных партнеров, позволяющий адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса.

Несмотря на турбулентность в макроэкономике, Росбанк работает стабильно – обслуживает порядка 1,6 млн активных розничных клиентов, около 84 тысяч клиентов малого бизнеса и более 13 тысяч клиентов корпоративного бизнеса более чем в 59 регионах страны, а также включен Банком России в число 13 системно значимых кредитных организаций страны. Банк имеет наивысшие кредитные рейтинги национальных рейтинговых агентств (АКРА, ААА (RU), «Эксперт РА», ruААА).

Директор территориального офиса Росбанка в Челябинске Сергей Арещенко подробно рассказал о том, как банк справляется с новыми вызовами, каких планов по развитию придерживается и как поддерживает бизнес-сообщество.

– Какой стратегии развития придерживается банк в нынешней сложной геополитической ситуации?

– Росбанк утвердил новую стратегию развития на ближайшие пять лет. Она достаточно амбициозная. Мы готовы гибко подходить к планированию, но основной наш ориентир – усовершенствовать подходы к работе с клиентами, обеспечить рост финансовых показателей. Планируем менять продуктовую линейку и вводить новые продукты. Для выполнения этих целей мы планируем в течение трех лет расширить штат в регионе, чтобы наши клиенты имели качественный сервис. К слову, Росбанк входит в число лучших работодателей России: в 2022 банк получил наивысшую оценку среди работодателей в рейтинге Forbes в категориях «Экология» и «Корпоративное управление» и «Золото» в категории «Сотрудники и общество».

– Геополитические события существенно повлияли на работу компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Чем готов помочь бизнесу банк?

– Сейчас участники ВЭД вынуждены искать новые пути для сохранения устойчивости и организации бесперебойной работы. Мы понимаем, что те логистические цепочки и хозяйственные связи, которые ранее были выстроены, уже не работают. Но, несмотря на новые вызовы, мы наблюдаем, что компании планомерно трансформируют бизнес и адаптируются к внешним условиям. Сейчас есть тенденция по замещению доллара и евро альтернативными валютами. Малый бизнес использует юани, индийские рупии, валюты стран СНГ. Со своей стороны мы готовы оказывать поддержку в части перехода клиентов на другие валюты при совершении платежей.

– Насколько востребован эквайринг? Что можете предложить бизнесу?

– По нашим наблюдениям, большинство клиентов приходит к нам, изначально интересуясь эквайрингом. Особенно мы это видим по компаниям, которые оказывают медицинские и образовательные услуги, занимаются розничной торговлей, сюда также можно отнести рестораны быстрого питания, аптеки, топливные компании.

Росбанк предлагает быстрое и бесплатное подключение к эквайрингу. Заявку можно подать онлайн, в личном кабинете или на сайте. Приедет специалист, установит оборудование и можно начинать принимать к оплате карты. Комиссия за использование зависит от категории бизнеса и выбранного пакета расчетно-кассового обслуживания. Минимальная ставка составляет – 1,25%.

Существует 5 тарифов РКО. Можно выбрать оптимальный вариант для любого бизнеса: от пекарни до корпорации. Есть предложения как для тех, кто только открыл свой бизнес, так и для предпринимателей с большим опытом. Среди преимуществ можно выделить возможность получать детальные отчеты по платежам и короткий срок перечисления денежных средств на расчетный счет.

Росбанк предлагает выгодные тарифы на РКО. Фото: ПАО РОСБАНК

Мы – универсальный банк. Становясь в Росбанке клиентом по эквайрингу, человек получает весь спектр услуг: может воспользоваться опцией кредитования, услугами для ведения внешнеэкономической деятельности. К тому же, Росбанк в своей работе использует индивидуальный подход к каждому клиенту. К примеру, если у клиента несколько точек продаж, но в каждой из них небольшой оборот, можем предложить ему не платить абонентскую плату за терминал, а просто сделать стоимость комиссии немного выше. У нас есть разные тарифы, можно выбрать оптимальный вариант для любого бизнеса. Каждая ставка устанавливается в рамках договоренности между банком и клиентом.

– Как Росбанк работает с компаниями малого бизнеса? Какие есть программы кредитования?

– Росбанк является участником ряда государственных программ по поддержке малого и среднего бизнеса. Наиболее популярные – предоставление субсидий, зонтичный механизм поручительства. Мы, как и многие банки, можем предложить беззалоговое кредитование. Даем краткосрочный заем, который позволяет быстро получить недостающую сумму. Помимо этого, Росбанк может открыть клиенту возобновляемую кредитную линию, позволяющую получать средства периодически по мере необходимости в рамках установленного заранее лимита, гасить всю сумму задолженности или только ее часть. Безусловно, суммы в этом случае будут ниже, чем, если бы это был вариант кредитования с залоговым обеспечением.

– Как в Росбанке развивают цифровые сервисы?

– Цифровизация предполагает не просто перенос сервисов в онлайн, а предоставление клиентам максимально полного спектра цифровых услуг. Сегодня у нас нет географической привязки. Клиент, не имея офиса в Златоусте, Магнитогорске, Троицке, может обслуживаться у нас и получать максимальный пакет услуг через дистанционные сервисы. Мы развиваем свое мобильное приложение, где предприниматель может отслеживать состояние счетов, подписывать платежи, делать выгрузки и т.д. Конечно, должен состояться первый визит – знакомство сотрудника банка с клиентом, его первичная идентификация. Далее клиент уже получает возможность на открытие счета онлайн, подать заявку на кредитование, пользоваться цифровыми бизнес-картами. В пакет услуг может входить автоматическая подготовка и сдача всех необходимых отчетов в ПФР, ФНС, ФСС онлайн. Росбанк помогает с регистрацией ИП и ООО – это можно сделать онлайн и бесплатно за 15 минут. При открытии счета электронная подпись для документов тоже будет бесплатной. Безусловно, мы не уходим полностью в онлайн, у нас есть менеджеры счета, к которым можно прийти в отделение и решить какой-то вопрос.

Подробно об условиях банка можно узнать на сайте.

ПАО РОСБАНК

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