«Улицы разбитых фонарей» и голливудская «Война миров Z»: какие фильмы снимали в Челябинске

В Челябинск столичные съемочные бригады приезжали несколько раз. Фото: freepik.com

Челябинская область давно стало медийной. Сюда часто приезжают за историями и пейзажем. В марте 2022 Сергей Безруков снимался в Верхнеуральском районе для сериала «Смерть манекенщицы», а в 2013 году в Чебаркуле собрали эпизоды для фильма «Легенда № 17». Но в этот раз мы взяли фильмы, в которых засветился именно Челябинск. И не просто упоминания о нем, а кадры с известных улиц. Вот наш топ-5 картин с колоритным бонусом в конце.

1. Сериал «Улицы разбитых фонарей», 8 сезон, 11 и 12 серии

В 2006 году в Челябинск приехала съемочная группа популярного тогда сериала про ментов. Ради 8 сезона «Улицы разбитых фонарей» пришлось разбавить питерские виды челябинскими улицами. По словам киношников, в культурной столице со стрельбой и погонями особо не развернешься – все-таки высокие требования к сохранности памятников. А в Челябинске, вроде, и ломать было нечего.

Кадры из Челябинска засветились сразу в двух сериях, объединенных названием «Татьянин день». По сюжету, известная певица уезжает на гастроли в Челябинск, но за ней охотится маньяк. Питерские менты Дымов (актер Евгений Дятлов) и Порохня (Оскар Кучера) отправляются за Татьяной, чтобы поймать психа.

Скриншот: сериал "Улица разбитых фонарей"

Для съемок использовали четыре локации:

- вокзал, где Порохня показывает таксистам фотографию маньяка. По просьбе режиссера туда специально пригнали желтые такси из соседнего города, так как в Челябинске таких уже не было;

- ночной клуб «Панта Рэй», который сейчас уже не работает. Здесь снимали выступление певицы;

- Челябинский трубопрокатный завод, где была погоня за маньяком;

- и городскую больницу.

Кроме того, засветились панорамы города.

2. Фильм «Мир в трех измерениях»

В 1979 году Челябинский трубопрокатный завод засветился в еще одном фильме. Тогда он служил декорациями для народного артиста СССР Игоря Владимирова и заслуженной артистки России Инны Выходцевой. Ради кадров съемочная группа «Мосфильма» жила в Челябинске целый месяц.

Фото из архива ЧТПЗ

В этом фильме действия разворачиваются на Уральском металлургическом заводе, где работает талантливый мастер-сварщик и признанный ученый математик Федор Боярышев. Он доказывает руководству, что новый трубопрокатный стан нужно остановить и усовершенствовать, но его позицию не принимают. Из-за этого конфликта начальник трубопрокатного цеха разрывает отношения с невестой — дочерью Федора. И Боярышев уходит с завода, чтобы посвятить себя науке. Но все-таки производство никак не оставляет главного героя в покое.

3. Мини-сериал «Человек со свалки»

В 1991 году вышли 4 серии «Человека со свалки». Это картина о жизни рабочего Герасима Дягилева. Он становится чемпионом Европы по боксу и спивается, затем находит выход, женится, устраивается на завод и во время перестройки идет в политику. Но там конкуренция куда жестче, чем в боксе.

Скриншот: мини-сериал "Человек со свалки", реж. Б. Горлов

Эпизоды для фильма снимали и в Челябинске – летом и осенью 1990 года. В кадр попал Ленинский район около кинотеатра «Аврора» и неподалеку от дворца культуры завода металлоконструкций. Также говорят, что засветился ЧМЗ с поселком недалеко от городской свалки, которая сейчас закрыта и рекультивирована.

4. Фильм «Война миров Z»

В этой картине, вышедшей в 2013 году, засветился падающий метеорит, снятый на камеру видеорегистратора. Кадр попал в начальную сцену с титрами, рассказывающую о предшествующих событиях, о которых и шла речь в фильме.

По сюжету, мир охватил неизвестный вирус. И бывший сотрудник ООН, которого сыграл Брэд Питт, должен был найти противоядие.

Кстати, это не единственный раз, когда кадры с падением челябинского метеорита попадали в голливудский фильм. Через год – тоже в начальной сцене – эти видео использовал режиссер «Грани будущего», где снимался Том Круз.

5. Короткометражка «Молодогвардейцев, 32» от Бондарчука

В 2016 году вышел 10-минутный фильм Федора Бондарчука, снятый про Челябинск и инопланетян и сдобренный треками челябинской рэп-группы «Триагрутрика». Его не показывали на больших экранах: картину сняли для благотворительного московского фестиваля.

Скриншот: короткометражка "Молодогвардейцев, 32", реж. Ф. Бондарчук

Сюжет крутится вокруг трех бандитов, которые отправились снежной ночью на ограбление магазина на Молодогвардейцев, 32. Вот только на месте их ждал не только растяпа-продавец, но и существо из другой галактики, которое свалилось в Челябинск на метеорите. В итоге в магазин врывается полиция и уральские гангстеры бок о бок с ними отстреливаются… от пришельца.

Интересно, что на самом деле на улице Молодогвардейцев, 32 в Челябинске находится зеленая свечка напротив гостиницы «Виктория». В народе она получила название «крокодил» и «огурец».

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