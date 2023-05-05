Завод «Сигнал»: достойный вклад в дело укрепления обороноспособности страны

Генеральный директор АО «Сигнал» Лев Михайлович Уваров на награждении победителей корпоративного трудового соревнования. Фото АО «Сигнал»

АО «Сигнал» Госкорпорации Ростех – завод с устоявшимися производственными традициями и более чем 80-летней историей. За это время предприятие накопило уникальный опыт многих поколений рабочих, которые внесли свой достойный вклад в становление и развитие производства.

РАДИ ПОБЕДЫ

История создания предприятия уходит в далекие и непростые военные годы, когда 5 декабря 1941 года боеприпасный завод № 254 (ныне «АО «Сигнал»),выпустил первые трассеры к снарядам, зажигательные и дымовые шашки.

В период Великой Отечественной войны завод сформировался как обособленный комплекс с достаточно развитым вспомогательным хозяйством и энергетикой, ведущий работу по производству капсюлей, разнообразных средств пиротехники, а также гранат. Предприятием было разработано и запущено в производство более 50 наименований изделий. В тяжелейших условиях, часто рискуя жизнью, рабочие изготавливали столь необходимую для фронта продукцию, количество которой исчислялось миллионами штук.

Важным направлениемв работе предприятия стало производство дымовых средств. Маскировочные дымы челябинского завода применялись всеми родами войск .АО «Сигнал» являлся основным по их выпуску в стране.

В послевоенные годы началось освоение гражданской продукции и поэтапная модернизация производства. Реализовывались новые архитектурно-планировочные решения, создавались комплексы зданий и сооружений. Все это позволило максимально сократить цикл производства, усовершенствовать и запустить автоматизированные линии.

Для справки:

АО «Сигнал» - крупное предприятие химико-машиностроительного профиля. Завод включен в перечень значимых отечественных предприятий и организаций, в перечень стратегических акционерных обществ Российской Федерации, а также является членом Российской ассоциации производителей и демонстраторов фейерверков – «РАПИД-Фейерверк».

КРУПНЕЙШИЙ НА УРАЛЕ И В СИБИРИ

Сегодня АО «Сигнал» – крупнейший производитель пиротехнических изделий в Уральском и Сибирском регионе.

Предприятие серийно выпускает сигнальную пиротехнику, профессиональные высотные фейерверки, пиротехнические изделия для туризма и спорта, развлекательную пиротехнику для населения.

Гражданские изделия завода находят применение в геологоразведке, нефтедобывающей и горнодобывающей промышленности, в энергетике, применяются на морских и речных судах для подачи различного рода сигналов, широко используются демонстраторами фейерверков в ходе проведения праздничных мероприятий.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Одним из главных направлений развития АО «Сигнал» является реализация программы в области социальной политики. Совместно с профсоюзной организацией предприятие, на основе Коллективного договора, реализует комплекс мер социальной поддержки сотрудников:

- Один раз в два года компенсируют оплату путевки в санаторий в размере десяти тысяч рублей;

- Предоставляют скидку на путевку в санаторий в размере 20 % как для сотрудников, так и членов семьей;

-Возмещают затраты на дорогостоящие лекарственные препараты и образование в вузе;

- Осуществляют доплату после 2-х лет работы на предприятии;

Завод поддерживает молодых специалистов:

- Выплачивают «подъемные»;

- Предоставляют дополнительную единовременную выплату в размере должностного оклада после прохождения трехмесячной стажировки на рабочем месте;

- Иногородним компенсируют найм жилья, предоставляют общежитие;

- Оказывают помощь в оформлении ипотеки на льготных условиях;

- Сотрудникам возвращается 50% оплаты за детский сад.

- Действует сниженная процентная ставка по кредитам и ипотеке.

Также работникам завода предоставляется льготный стаж, досрочное оформление пенсии через 7,5 лет непрерывного стажа в профессии по достижении 45 лет, дополнительные оплачиваемые дни отпуска, различные графики работы, социальные гарантии.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ

В 2022 году «Сигнал» увеличил численность работников на 50 человек. В этом году завод продолжает расширять штат сотрудников.На предприятии востребованы контролеры ОТК, сборщики, грузчики, инженеры и др.

Для молодых специалистов, недавно окончивших вуз или техникум — это прекрасная стартовая площадка с возможностью карьерного роста. На вакансии рассматриваются кандидаты без опыта работы с техническим образованием. Заработная плата до 80 тысяч рублей.

Узнать подробнее о вакансиях и собеседовании можно по телефонам +7 (351) 255-52-98, +7 (351) 255-52-60. Челябинск, ул. Новороссийская 2, ВКонтакте

В День Победы руководители предприятия вместе с заводчанами, районными властями возлагают цветы к Вечному огню и стеле в честь работников предприятия, погибших в годы войны, выполняя свой трудовой долг

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Великим праздником - Днем Победы!

9 мая – особая дата в истории нашего государства. На протяжении многих десятилетий, прошедших со дня окончания войны, она является ярким свидетельством высочайшего мужества советского народа, уникального единения усилий фронта и тыла перед лицом жестокого врага.

АО «Сигнал», созданный в суровом 1941 году, с честью выдержало тяжелые испытания военных лет и вписало славные страницы в летопись трудовых подвигов. Свой достойный вклад в дело укрепления обороноспособности страны предприятие внесло и в мирный послевоенный период.

Трудиться в коллективе завода с многолетними традициями, которые начинались в годы Великой Отечественной войны, – почетно.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.

С уважением, генеральный директор АО «Сигнал», Лев Уваров.