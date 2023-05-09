Их называли «снежные призраки» и «белые дьяволы»: как в Челябинске готовили лыжные батальоны, приводившие немцев в ужас

В Челябинске работает первый и единственный в стране музей памяти Уральских лыжных батальонов. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Уральские черти», «Снежная кавалерия», «Белые дьяволы», «Лыжная смерть», «Снежные призраки» — так именовали лыжные батальоны в годы Великой Отечественной за их подвижность и быстроту передвижения. И большая часть таких подразделений формировалось в Челябинске — недалеко от города, в поселке Шершни сразу после начала войны. В состав таких частей входили, в основном, спортсмены-лыжники, профессиональные, охотники, значкисты ГТО и просто крепкие ребята 25-30 лет из Свердловска, Кургана и Перми. Поэтому они и получили название Уральские лыжные батальоны. За годы войны здесь прошли подготовку почти 50 тысяч бойцов-лыжников, воевавших на всех фронтах.

Плакат тех времен призывал: «Все на лыжи! Оттачивайте технику, закаляйте характер, уничтожайте фашистских агрессоров. Главными качествами бойца лыжного батальона считалось умение бегать на лыжах, ориентироваться на местности, жить долгое время в полевых условиях.

Уральские лыжные батальоны воевали на всех фронтах. Фото из архива музея

БОЛЬШЕ СОТНИ ЭКСПОНАТОВ

В 2015-м, в год 70-летия Победы, в челябинской спортивной школе олимпийского резерва (СШОР № 5) был открыт первый и единственный в стране музей, посвященный памяти Уральских лыжных батальонов. Директор спортшколы Владимир Воронов рассказал, что до этого времени экспонаты, которые передавали школе ветераны войны, прошедшие подготовку в Шершнях, руководители поисковых отрядов, лежали в хранилище.

— Сегодня в музее больше сотни экспонатов тех военных лет — письма солдат, грамоты, ордена, медали, образцы оружия, найденные на местах боевых действий Уральских лыжных батальонов, стенды, где описана история создания и боевого пути этих соединений. Есть даже документальный фильм „Белые дьяволы“, посвященный этой героической истории. А главный экспонат — лыжи, на которых передвигались „снежные призраки“. Наши методисты постоянно проводят здесь экскурсии для воспитанников и всех желающих, — рассказывает Владимир Воронов. — Кстати, многие бойцы, которые вернулись с фронта, после успешно выступали в соревнованиях по лыжным гонкам.

Директор спортшколы Владимир Воронов. Фото из архива музея

НЕ ОЖИДАЛИ АТАКИ С ТЫЛА

Несколько лет назад на встрече в музее ветеран войны, челябинец Яков Иванович Сазанов, воевавший в 112-м лыжном батальоне, рассказывал об одном из боев под Москвой зимой 1941-го (с сожалению, Якова Ивановича сейчас уже нет в живых). Вспоминал, что двум лыжным ротам, экипированным в белые маскировочные халаты, удалось выйти незамеченными в тыл противника — на окраину деревни. Так обычно и действовали такие лыжные подразделения, тихо и скрытно пробираясь в тыл противника, бывало, на 40-60 километров!

— Враг не ожидал такой внезапной атаки. Мы ударили с тыла, а нас поддержали войска от линии соприкосновения атакой с фланга. Мощным огнем и внезапностью мы ошеломили противника. У немцев случилась настоящая паника. Они бросали оружие, пушки, технику, вещи и отступали бегством. Но мы не дали им спастись. Они смогли отбежать только метров 300 от деревни и сразу попали под наш заградительный огонь. Бой был недолгим. Больше половины немцев полегло, остальных взяли в плен. Плюс было очень много трофеев. И вся эта зимняя операция под Москвой, которая завершилась отступлением врага, проходила при сильных морозах. Температура ночью опускалась до 35-40 градусов, — вспоминал тогда Яков Иванович.

ИЗБЕЖАТЬ НЕНУЖНЫХ ПОТЕРЬ

В летописях, посвященных Уральским лыжным батальонов, говорится и об истории, когда учебную базу в Шершнях инспектировал Маршал Советского Союза Климент Ворошилов.

Когда были построены бойцы-лыжники, маршал сказал примерно так: „Сейчас на фронте настолько плотный пулеметный и автоматный огонь, что там, где по уставу положено действовать роте, действует взвод, а где должен действовать взвод, действует отделение. Только при такой расстановке сил можно избежать больших и ненужных потерь. Зарывайтесь глубже в землю, научитесь владеть лопатой как в столовой ложкой. Плотнее прижимайтесь к родной земле, она поможет вам разгромить врага“.

НАКРЫЛИ «ПРЫГАЮЩИМИ» МИНАМИ

Еще один ветеран, выпускник школы лыжных батальонов в Шершнях Михаил Степанович Колмогоров (умер в возрасте 91 года, прошел всю войну) рассказывал юным спортсменам и об экипировке бойцов-лыжников. Лыжи марки «Турист» выдавали уже в Шершнях. Крепления устанавливали сами. Палки тоже подгоняли по себя. Одевали добротно: ватная куртка, теплое нижнее белье, шерстяной или ватный колпак с прорезями для глаз и рта, шапка-ушанка, шерстяные кальсоны и рубашка, рукавицы с прорезями для пальца, подшитые сибирские валенки, в том числе, и с прорезиненной подошвой, маскировочные халаты-комбинезоны белого цвета из плотной плащевой ткани. И, конечно, обычная армейская форма. А еще — компас, лыжная мазь, перочинный ножик и алюминиевая посуда. На поясном ремне — котелок, фляга, две гранаты, два капсюля-взрывателя, саперная лопатка, два патронташа, сумка с патронами (100 патронов в обоймах). Пулеметчикам было немного сложнее — ручные или станковые пулеметы они таскали за собой. Для их перевозки часто просто сооружали санки-волокуши.

В музее больше 100 экспонатов Фото: архив КП

Михаил Степанович воевал под Кировом Вязьмой, Витебском… Был трижды ранен. В музее хранятся воспоминания его сына Анатолия Колмогорова: «Весной 1944 года мой отец, Михаил Степанович Колмогоров, сражается в 340-й отдельной разведроте 274-й Ярцевской стрелковой дивизии. Сколько живут в разведке — не считал никто, только на слуху слова песни: «В поиск опасный уходит разведка…» Отец рассказывал, что ему, как молодому бойцу было особенно страшно видеть боль и смерть.

В июле 1944-м, при прорыве с территории противника, вся поисковая группа — одиннадцать человек — была накрыта „прыгающими“ минами. Отца ранило в грудь и выбило правый глаз. Наши пехотинцы вытащили оставшихся в живых разведчиков и переправили к своим. Победу отец встретил в Австрии… За его плечами осталось 4 года войны. А было ему 22 года».

Кстати, с 1975 года Михаил Степанович работал на общественных началах в челябинской школе по лыжным видам спорта, где располагался и Совет ветеранов Уральских лыжных батальонов…

НА ЛЫЖАХ ПО ТРАВЕ

Лыжные соединения успешно действовали и летом, в основном, в составе разведывательных подразделений и диверсионных групп, уничтожая коммуникации в тылу противника, живую силу и технику. Так, челябинцы участвовали в Курской битве, затем в освобождении Украины, Венгрии, Чехословакии. Последний лыжный батальон был расформирован весной 1944 года на Карельском фронте.

Бойцам-лыжникам приходилось по несколько месяцев жить в лесах, среди болот, под открытым небом и зимних условиях. А подготовку они проходили на учебной базе в Шершнях: изучали технику лыжного хода, проходили тактические занятия, учились метко стрелять. Кстати, успешно лыжников тренировали и в летнее время. Траву обильно смачивали водой и по ней будущие бойцы «скользили на лыжах».

Музей был открыт в год 70-летия Победы. Фото из архива музея

Сегодня на месте, где располагалась база подготовки бойцов Уральских лыжных батальонов, построена первая очередь современного лыжного стадиона «Карпов пруд». А в березовом лесу, где проходят лыжные круги до сих пор сохранились учебные окопы и места, где строились землянки. Все это будет сохранено, как память о Победе в Великой Отечественной войне. После завершения второй очереди строительства стадиона здесь появится памятная стела, в честь бойцов Уральских лыжных батальонов.

КСТАТИ

В челябинской спортшколе по лыжным видам спорта создан еще один уникальный музей, посвященный истории лыж. Музей получил название «Лыжи XX век». В коллекции есть деревянные гоночные лыжи середины прошлого века, модели, которые выпускались в советское время, и в современной России. Всего уже около сотни экспонатов, и фонд музея постоянно пополняется. Кроме лыж здесь можно увидеть образцы лыжных креплений, лыжных ботинок, палок, лыжероллеров. Музей создан по инициативе директора СШОР № 5 Владимира Воронова.

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