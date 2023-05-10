Будущее, которое уже наступило: в Челябинске информационный форум собрал более тысячи участников со всей России и лучшие цифровые проекты

Алексей Текслер поставил перед челябинскими компаниями задачу стремиться к технологической независимости. Фото: пресс-служба губернатора.

Ценность профессии айтишиника мы прочувствовали год назад, когда практически на все сайты страны начались атаки. То и дело подвисали интернет-СМИ, переставали работать официальные страницы. Можете вспомнить, чтобы такое повторялось сегодня? А еще нас пугали тем, что после ухода иностранных компаний телефоны и компьютеры превратятся в кирпичи. Что-то не дождались.

Цифровая отрасль развивается, готова к новым вызовам, а айтишники по-прежнему работают в России и прекрасно себя чувствуют. Это показал форум «Информационное общество: цифровое развитие региона-2023», который прошел в Челябинске при поддержке Минцифры. Он собрал более тысячи участников из 25 регионов страны. Открыл форум его образ, созданный нейросетью. Цифрового мужчину из будущего оживили и научили говорить. Он и представил губернатора Челябинской области.

Алексей Текслер рассказал, что южноуральцы в 2022 году получили более 11 млн цифровых услуг и наша страна является лидером в мире. Сохраняется задача по поддержке ИТ-отрасли.

У нас есть сильные команды разработчиков, которые способны закрыть потребность в цифровых решениях как внутри региона, так и за его пределами, — отметил Алексей Текслер. — Правительство России поставило задачу поддержать разработку собственного софта, который постепенно заменит иностранный. Это соответствует тем задачам, которые вытекают из поручения президента об укреплении технологического суверенитета России. Нам важно внести в это свою лепту.

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВО

На форум пришли не только разработчики. Внимательно присматриваются к технологиям будущего и государственные организации. Главврач районной больницы в Долгодеревенском Дмитрий Киреев сделал свое учреждение экспериментальным. Сначала появились чат-боты в Телеграм и Вконтакте, электронный документооборот, дневник расшифровки анализов, теперь завели «умный» шлагбаум и онлайн-оплату услуг.

— Хотим создать четкую и понятную систему для начинающих компаний, у которых есть идеи и тестовый продукт, чтобы они четко понимали, что можно запускать стартапы в медицине и на площадке в Долгодеревенском, — делится опытом Дмитрий Киреев. - Нас поддерживает правительство области, заключили соглашение с региональным парком «Сколково» — IT-park74.

РЕГИОН ПОД ЗАЩИТОЙ

Свои возможности на форуме в Челябинске представили компании-лидеры. Так, RADLogics продемонстрировала систему раннего выявления рака с помощью нейросетей, которая уже работает в больницах региона, «Интерсвязь» — лучший сервис интеллектуальной обработки сообщений для чат-ботов.

— В Челябинской области много компаний-лидеров с сфере ИТ, — подчеркнул губернатор Алексей Текслер. — Самое главное — создание единой региональной команды, которая заинтересована в развитии отрасли. У нас есть лидеры, например «Андроидная техника», которая реализует проекты в масштабах страны. В сфере кибербезопасности компания «Энигма» помогала нам, когда начались хакерские атаки на органы власти. У нас не было серьезных проблем, потому что подключилась региональная компания. И таких примеров много

Поддержка областного правительства позволяет ИТ-компаниям развиваться, оставаясь в регионе. Это проекты, которые начинаются со школьной скамьи, поддерживают ИТ-направления подготовки в вузах. Для компаний в регионе введен инвестиционный налоговый вычет, работает программа по ипотеке.

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