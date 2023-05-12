Три дня ожидания могут погубить жизнь: почему нужно сразу идти в полицию, если человек пропал

Поисковики уверяют: нет никаких оснований для отказа в принятии заявления нет. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Вы заявление в полицию подали?

- Ой, нет, это же три дня надо ждать... А вам обязательно? Она у нас беспомощная совсем, за три дня замерзнет, может, вы пока поищете, а мы потом подадим, когда можно будет?

- Мы начинаем работу, но, пожалуйста, подайте прямо сейчас заявление в ближайший отдел полиции. Примут, обязательно примут!

Как же живуч этот миф – что заявление в отдел полиции можно подать только по прошествии трех дней с момента пропажи человека! Есть версия, что он родился в «лихие 90-е» – пору разгула преступности и гигантских нагрузок на сотрудников МВД. Кто-то ссылается на сроки рассмотрения обращений и считает это заблуждение следствием подмены понятий. Кто-то указывает на сроки заведения розыскного дела. Но все сходятся в одном: откуда бы ни взялись эти вредные «три дня», они способны погубить человека.

Вы помните лицо таксиста, подвозившего вас три дня назад? Цвет куртки мальчишки, переходившего дорогу утром, когда вы позавчера ехали на работу? Марку автомобиля, припарковавшегося рядом? Цвет глаз официантки в кафе? Даже спустя сутки поисковики могут не получить свидетельств от тех, кто видел пропавшего, хотя он тут точно был – человеческая память избирательна, в ней не задерживается «информационный шум» – то, что не значимо для человека. Спустя три дня единицы вспомнят, что видели этого человека, а еще меньше – назовут точно день и время. Кто-то и вовсе додумает из желания помочь. Для ребенка или дезориентированного человека три дня без помощи – приговор, да и здоровью сильного взрослого человека этот срок может нанести изрядный вред.

ПЕРВЫЕ СУТКИ – САМЫЕ ВАЖНЫЕ

У некоторых групп пропавших есть особенность – они идут без видимой цели, пока не закончатся силы. Средняя скорость шага по ровной дороге – около четырех километров в час. Даже если ослабленный или малолетний человек будет идти в два, три, четыре раза медленнее – какое расстояние он пройдет за три дня? Любой поисковик отряда «Лиза Алерт» навскидку назовет не один случай, когда «почти не ходящая» бабушка или ребенок, который «дальше двора никогда не уходил», за день оказывались за десятки километров от дома. А если пропавший перемещается на транспорте, то запросто может уехать взять и в соседние города и даже области! И тогда с каждой минутой зона его поиска будет расти в геометрической прогрессии.

В первые сутки после пропажи вероятность найти человека живым – 95%. Во вторые – 50%, а на третьи и далее – все ниже и ниже. Время, летящее в критических ситуациях быстрее ветра, играет против нас и, что гораздо страшнее, против пропавшего. Много ли драгоценного времени у босой бабушки, в силу возрастных изменений не осознающей опасности, в октябре в Сибири?

В первые сутки после пропажи вероятность найти человека живым – 95%. Во вторые – 50%, а на третьи и далее – все ниже и ниже. Фото: "Лиза Алерт"

Заявление о пропаже человека в полиции обязаны принять сразу. Не существует никакого правила трех дней, никаких других интервалов, а также не должно и не может быть никаких «подождите до утра, сам придет» или «погуляет – вернется». Ни в одном нормативном документе, регламентирующим деятельность правоохранительных органов, которые отвечают за розыск пропавших без вести людей, нормы трех дней нет и никогда не было.

Кстати, сообщить о пропаже человека и запустить начало его поиска в правоохранительных органах можно также и по телефону, и в любом отделе полиции, независимо от того, где он пропал и кем вы приходитесь пропавшему. Например, ваш сын пропал в Красноярске, а вы в Калуге. Вы давно не видели дезориентированного соседа и предполагаете, что он куда-то ушел. Если заявление не принимают – это нарушение закона, повод обращаться с жалобой по телефону в дежурную часть вышестоящего органа внутренних дел либо на телефон доверия, а также в прокуратуру.

Не нужно ждать ни час, ни день, ни неделю – от скорости вашей реакции и времени начала поиска зависит здоровье, а нередко и жизнь человека. Звоните прямо сейчас.

ОФИЦИАЛЬНО

«Сообщение о безвестном исчезновении лица должно быть принято и зарегистрировано независимо от срока и места его исчезновения, наличия или отсутствия сведений о месте постоянного или временного проживания или нахождения, полных анкетных данных и фотографии безвестно пропавшего лица, сведений об имевшихся ранее случаях его безвестного отсутствия».

Из приказа МВД России, Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ от 16 января 2015 г. N 38/14/5 «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц».

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