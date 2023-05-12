Сиротам дали возможность самим выбрать жилье

Сироты из Челябинской области теперь могут не ждать ключей, а расплатиться за квартиру сертификатом.

В Челябинской области нашли решение квартирного вопроса детей- сирот, которым уже исполнилось 23 года. Сейчас они стоят в общей очереди и ждут ключи от квартир. Однако губернатор Алексей Текслер поручил министерству социальных отношений региона разработать законопроект, по которому южноуральцы, которые росли без родителей, могут получить единовременную выплату. Закон приняли на заседании областного парламента.

— Механизм сертификатов у нас уже есть в практике, в частности для детей с инвалидностью, которым необходима реабилитация, — прокомментировал свое решение Алексей Текслер. — Сейчас практику с сертификатами планируем использовать для расселения детей-сирот старшего возраста, у многих есть свои семьи. Сертификат позволяет использовать еще дополнительные программы поддержки, добавить свои средства и приобрести более комфортное жилье. Это более гибкий механизм. На эти цели выделим дополнительные средства.

НОВЫЕ ДОМА ДЛЯ СИРОТ

На начало 2023 года в очереди на жилье в Челябинской области стояло более 3,5 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно ключи от квартир получают не менее 700 человек.

Одним из последних был построен дом в Миассе, куда заехали 19 сирот. Еще 22 человека получили квартиры в другом доме. Переехать в свое жилье, да еще и новое - всегда большое событие.

— Я так рада, что даже слов не подобрать, — делится впечатлениями обладательница новой квартиры Татьяна Ахметзянова. — Не могу с уверенностью сказать, что будет в квартире, какой ремонт, но точно хочу гардеробную!

В 2023 году на обеспечение жильем детей-сирот в областном бюджете предусмотрено 1,3 млрд рублей. Дома по нацпроекту «Жилье и городская среда» для жителей аварийного фонда и детей сирот сдаются по всей области. Ход строительства лично инспектирует губернатор.

Тем не менее вопрос остается острым. С 2022 года по решению Алексея Текслера сиротам, не получившим квартиру, ежемесячно выплачивается до 6 тысяч рублей в городе и до 3 тысяч в сельских территориях на оплату съемного жилья. Теперь они смогут купить квартиру или погасить ипотеку сертификатом.

КВАРТИРА ВНЕ ОЧЕРЕДИ

По сути новый механизм позволит сократить очередь уже в этом году на 200 человек: по подсчетам регионального минсоца именно столько сирот готовы воспользоваться выплатами.

В 2023 году размер выплаты составит 2,6 млн рублей исходя из стоимости квадратного метра жилья в регионе в 73 773 рубля. При этом жилье должно быть новым (не более 7 лет) и не может быть куплено у жены, мужа или родственников. Зато можно будет добавить к этой сумме федеральный и региональный материнский капитал, выплаты по программе «Молодая семья» и выплату за земельный участок многодетным семьям.

— Средства перечисляются в безналичной форме на счет продавца после регистрации права собственности на недвижимость, — описала механизм министр социальных отношений Ирина Буторина. — Либо, если с помощью выплаты планируется полностью погасить ипотечный кредит, деньги будут направлены той организации, с которой заключен кредитный договор. Это обеспечит безопасность сделки.

Таким образом, сироты, которым исполнилось 23 года, в Челябинской области теперь могут не ждать, когда им выдадут ключи от квартиры, а выбрать жилье самостоятельно, оплатив всю или часть суммы сертификатом и другими выплатами.

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