Нокаут в первом раунде: на турнире «Битва на Урале» в Челябинске Марк Петровский досрочно завершил бой с аргентинцем Алехандро Соса

В главном бою вечера чемпион мира 2021 года Марк Петровский (Красноярский край) досрочно завершил бой с аргентинцем Алехандро Соса. Фото: Федерации бокса Челябинской области

Четыре тысячи зрителей, восемь поединков, восемь боксеров из Челябинска. Вечер профессионального бокса в челябинском Дворце спорта «Юность» собрал как начинающих, так и опытных бойцов. Шестеро южноуральцев завершили свои поединки победами.

В выставочных боях успеха добились Дониер Назаров, Алексей Кошкин (Златоуст) и Ахмадшох Махмадшоев (Челябинск). В основных - победы одержали Максим Стахеев, кубинец, давно живущий в Челябинске - Луис Мигель Байона и Андрей Стоцкий, который нокаутировал опытного Максима Чемезова из Тольятти.

В главном бою вечера чемпион мира 2021 года Марк Петровский (Красноярский край) досрочно завершил бой с аргентинцем Алехандро Соса. Марк нокаутировал соперника в середине первого раунда.

Комментируя итоги боя, Марк Петровский сказал, что настраивался на тяжелый 8-раундовый бой, но получилось удачно попасть в самом дебюте поединка.

— Решил соперника не отпускать, а добивать и завершать досрочно. Мне приятно оказаться в Челябинске и увидеть то, как здесь любят бокс, и, как показатель - полные трибуны на арене, — отметил Марк Петровский.

Главный тренер сборной Челябинской области Фаригат Касымов подчеркнул, что выставочные бои получились зрелищными и конкурентоспособными, и в каждом из них сохранялась интрига до последних секунд.

— Уверен, что такие поединки помогут ребятам получить нужный опыт и станут трамплином на пути к покорению новых вершин как в любительском, так и профессиональном боксе, — считает Фаригат Касымов.

Кстати, четыре основных поединка в прямом эфире транслировал телеканал «Матч.Боец». По словам одного из главных организаторов турнира, основателя и президента компании UralBoxingPromotions Евгения Вайнштейна подобные турниры с участием боксеров-профессионалов будут проводить в Челябинске на регулярной основе.

— Вы сами все видите — на 4-тысячной арене был почти что аншлаг. Это значит, что любители бокса соскучились по красивым и зрелищным боям. Ну и у нас есть немало перспективных ребят, которым нужна соревновательная практика и опыт, — отметил Евгений Вайнштейн.

Основные бои. Результаты поединков. Победители названы первыми:

Максим Стахеев (Россия) — Артем Ткаченко (Россия) Луис Мигель Байона (Куба) — Мирзакамол Нематов (Узбекистан) Соглавный бой Андрей Стоцкий (Россия) — Максим Чемезов (Россия) Главный бой Марк Петровский (Россия) – Максимилиано Алехандро Соса (Аргентина) Выставочные бои. Результаты поединков. Победители названы первыми Дониер Назаров (Челябинск) — Михаил Гильметдинов (Курган) Алексей Кошкин (Златоуст) — Ильяс Додаржонов (Челябинск) Алексей Кузин (Нижний Тагил) — Антон Касимовский (Челябинск) Ахмадшох Махмадшоев (Челябинск) — Владислав Хотенов (Ульяновск)

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