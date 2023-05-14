На трассе М5 на ходу загорелась фура

Фура загорелась во время движения. Фото: пресс-служба госавтоинспекции Челябинской области.

На трассе М5 в Катав-Ивановском районе Челябинской области на ходу загорелась фура. Водителю пришлось оставить ее на дороге у отбойника и выбежать, чтобы не пострадать самому.

Догорающий большегруз тушили две автоцистерны и 8 пожарных, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Челябинской области.

На время тушения машины движение перекрывали полностью. После происшествия на 1651 километре автодороги М5 ввели реверсивное движение. Поэтому от города Юрюзань в сторону Челябинска собралась большая пробка, сообщают наши читатели.

В госавтоинспекции просят быть внимательнее на этом участке дороге.

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