Словно цыплята вылупляются: как выращивают сазанов и пелядь для южноуральских озер

Вот здесь созревают икринки - аппарат имитирует берег озера. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В большом бассейне вальяжно плавают упитанные, с круглыми бочками мамы-сазаны. У каждой есть чип и документы (нелегалов здесь не любят). Совсем скоро красавицы дадут икру, из которой будут выращивать мальков для зарыбления озер Челябинской области и других регионов.

Чтобы «залететь», сазанам нужно не так много: подходящие условия и короткое свидание с «папами». Конфетно-букетный период здесь необязателен. А когда придет время – «роды» стимулируют и соберут икру. У каждой рыбы, которую выращивают в Чебаркульском рыбзаводе, свои «графики» жизни: сколько выклевывается личинка, какая температура и когда пора на волю.

У КАЖДОГО «РОДИТЕЛЯ» - СВОЙ ЧИП

В Верхние Караси мы приехали к обеду. Сначала заплутали – подъехали к рыбзаводу в самом Чебаркуле, но здесь, как объяснили, занимаются заготовкой рыбы. Само хозяйство представляет собой ангары, в которых стоит специальное оборудование для инкубации икры и ванны для содержания рыб. Часть больших бассейнов – на улице. В них мамы, папы и личинки тех видов, для которых подходит температура. Сейчас – стерляди, сазаны и личинки пеляди.

Личинки пеляди грузят в машину - им предстоит далекий путь в Казахстан. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во дворе стоит большая машина – мужчины бодро грузят прозрачные пакеты с водой, в которых плавают личинки пеляди. В таком виде они малыши отправятся в путешествие в Казахстан. В пакетах пелядь может провести около 12 часов. Вообще икра пеляди созревает 7-8 месяцев, а инкубируется всю зиму. Как только у икринки рассосался желточный мешок, сформировались органы и она стала похожа на рыбку, ее отсаживают в бассейны и кормят до 3 граммов, чтобы потом отправить в свободное плавание.

Вот в таких бассейнах держат "родителей" и подросших малышей - строго раздельно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Чебаркульском рыбзаводе разводят несколько видов рыб - пелядь, стерлядь, карпа, карася и щуку, а еще – максуна, краснокнижную рыбу. В процессе инвентаризации рыбоводы Чебаркульского завода насчитали 13,5 миллионов икры этой вымирающей породы рыб. Как рассказала главный рыбовод завода Наталья Дронова, максуна еще на стадии «глазка» отправили в Ханты-Мансийск, там дождутся выклева и выпустят в устье реки Обь:

- Оставили немного себе для маточного стада, будем доращивать до взрослых особей.

А вот и родители! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По соседству с сазанами в большем бассейне сидят 8-летние мамочки камской популяции стерляди. Два дня назад они отдали икру. Трехкилограммовая рыба дает около 300 граммов икры. Выживет, как говорит Наталья Дронова, две трети. У каждой взрослой, маточной рыбы – вживлен чип (его вводят с помощью тонкой иголочки), чтобы потом с помощью сканера собирать информацию. Совсем скоро мамочек отправят на озеро, в садки – откармливать хорошим, дорогим кормом. Корма – самые лучшие, французские. Как признаются рыбоводы, успели запастись, так как часть кормов ушла из России. Но это дало всплеск отечественному производству. Кстати, зимой стреляди находятся подо льдом и не питаются.

И БРЮНЕТКИ, И БЛОНДИНКИ

А икринки стерляди уже в ангаре. Чебаркульский рыбзавод занимается черной икрой всего второй год. В 2022 году вырастили 150 тыс. трехграммовых мальков стерляди, большая их часть была выпущена в реку. В этом году в планах удвоить показатель. В помещении стоят специальные аппараты для инкубирования личинок. Их два вида – первый в виде больших колб, вода в которых периодически стряхивается. Второй аппарат больше похож на ковш – он забирает воду с икринками и переливает в другой контейнер. Его придумали еще в советское время. Такие аппараты имитируют реку, где икринки также промываются водой.

Фото не передает, но здесь происходит чудо рождения - личинки вылупляются из оболочки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сейчас в аппаратах черные икринки стерляди, которые забрали пару дней назад. На третий день уже заметно формирование личинки. В таких агрегатах им предстоит провести всего 5-6 дней.

- А почему они икринки совсем черные, а другие – вроде как серые?

- А у каждой икринки свой цвет. Они, как и люди, бывают брюнетками и блондинками, - смеется Наталья Дронова, добавляя, что когда икру солят – то икринки объединяют по цвету.

А потом их вылавливают. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Идем дальше – чтобы увидеть чудо рыбного рождения. Нам показывают такую же колбу, но в ней уже видны вылупившиеся личинки судака. Прямо на наших глазах малыши сбрасывают оболочку, вылупляются словно цыплята. Личинки отделают от оболочки и высаживают в бассейн, чтобы дать окрепнуть. Вот так и рождается рыба!

КУДА ВЫПУСКАЮТ МАЛЬКОВ?

Чебаркульский рыбзавод зарыбляет три озера в Челябинской области – Мисяш, Чебаркуль и Миассово. Осенью туда выпустят сазанов, в минувшие выходные выпустили личинку пеляди. Как рассказала Наталья Дронова, зарыблять будут и мальками пеляди, так как личинки выживают плохо:

- В озерах очень много сорной рыбы, которая поедает личинку. В этом году нам не разрешили очистить озеро от этой рыбы в нерест, поэтому будем выпускать и подросшую молодь.

Главный рыбовод Наталья Дронова знает все-все о рыбах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябрыбхоз, который разводит рыбу здесь же, зарыбляет шесть озер – самые большие Дуванкуль и Синеглазово. Всего девять водоемов Южного Урала будет выпущено 26 миллионов личинок сиговых пород рыб, 200 тысяч подращенной молоди сиговых, три миллиона личинок карповых, 10 миллионов личинок сазана и 200 тысяч штук других разновидностей рыбы.

- В этом году мы получили больше 150 млн личинок, часть пойдет на зарыбление наших озер, часть – в Казахстан, Курганскую, Тюменскую области, - говорит Наталья Дронова. – Это не рекорды, мы можем и больше.

Кстати, в Челябинской области ежегодно вылавливают около 4 тысяч тонн рыбы. Как рассказали в минсельхозе, это больше, чем в других регионах УрФО. При этом 3,4 тыс. тонн из общего улова – как раз рыба, выращенная на озерах рыбоводными хозяйствами.

Чебаркульский рыбзавод зарыбляет три озера, еще шесть - Челябрыбхоз. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Рыбоводы сетуют: выращивать рыбу непросто. На озерах есть выделенные участки, где происходит зарыбление. И вроде как заниматься частной ловлей там нельзя, но в итоге рыболовы-любители начинают возмущаться, жаловаться в правоохранительные органы с заявлениями, что их лишают любимого дела.

- Хотя, если мы перестанем зарыблять озера, то любителям и ловить будет нечего. В регионе 3000 тысячи озер, из них всего 170 в долгосрочной аренде у рыболовных хозяйств. И почему-то именно на этих озерах любят рыбачить любители, - задаются вопросом рыбоводы.

Решить проблему можно, разграничив рыбу, которая выпущена и рыбу, которая выросла естественным путем. Но на деле сделать это нереально.

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