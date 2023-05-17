Инструкция по выживанию для грибников: как не потеряться в лесу и что делать, если все-таки заблудились

Инструктор "Лизы Алерт" рассказал о вещах, которые должны быть всегда с собой во время похода в лес. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весенне-летняя пора – особый сезон для любителей лесных прогулок. Однако, отправляясь в поход за грибами и ягодами в зеленую чащу, многие забывают об элементарных правилах собственной безопасности. Азарт найти как можно больше грибов заставляет идти все глубже в лес, плутать, сворачивать с привычной тропы. Только в прошлом году в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» поступило больше семи тысяч заявок на поиск пропавших южноуральцев, из которых львиная доля – люди, затерявшиеся в лесу. К сожалению, вовремя удается найти не всех.

Путешественники должны тщательно подготовиться, перед походом собрать вещи, чтобы избежать несчастных случаев. Подробно об этом рассказала инструктор школы ПСО «Лиза Алерт» Татьяна Кайзер на радио «Комсомольская правда – Челябинск» (95,3 FM).

Первое, что необходимо сделать, если вы собираетесь на прогулку в лес – сообщить о намеченных планах своим близким, обозначить маршрут и предположительное время пребывания. В «тревожном чемоданчике» у путешественника обязательно должен быть компас, чтобы ориентироваться на местности, мобильный телефон с максимальным зарядом аккумулятора.

– Главная опасность в лесу – обезвоживание. Поэтому нужно обязательно взять с собой питьевую воду. Захватить нужно и небольшой перекус, например, шоколадный батончик. Важно, чтоб при вас были спички и зажигалка, которые помогут развести огонь, – делится Татьяна Кайзер.

Для подачи сигнала SOS подойдет свисток и фонарик. А спасательное одеяло не даст вам замерзнуть. Вместе с тем, нужно позаботиться и о лекарствах – взять с собой те препараты, которые человек должен принимать постоянно, и пропуск которых может повлечь за собой большой ущерб для здоровья.

– Несмотря на то, что турист может собираться в лес всего на пару часов, этот минимальный набор вещей поможет ему привлечь внимание и облегчить поиск на случай пропажи. Не нужно легкомысленно думать, что с вами такого произойти не может, – отметила инструктор школы «Лиза Алерт».

И еще один способ не потеряться в лесу – не идти туда. Жительница Челябинска, заядлый грибник с 40-летним опытом, поделилась, что собирает богатый грибной улов прямо в черте города.

– В основном я собираю грибы в районе Челябинского городского бора, – рассказывает профессор кафедры русского языка и литературы ЧелГУ Людмила Месеняшина. – Там есть стадион, который является продолжением бора. Если пройтись по аллее стадиона в хороший сезон, то без труда можно собрать 2 килограмма шампиньонов.

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