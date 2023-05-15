«Люди, снимайте на видео»: мать с ребенком на руках устроила истерику во дворе дома

Женщину жёстко задержали при попытке бегства. Фото: Реальный Курган / vk.com

В Курганской области женщина с ребенком на руках переполошила целый двор. Не отпуская мальчика, она кричала во все горло, просила помощи и вызвать полицию. Но подходящие к ней люди получали оскорбления и отпор. Очевидцы начали переживать, но не за женщину, а за ее дитя…

– У нее был телефон. Но она всех прохожих просила вызвать полицию. Сегодня я узнала, что она могла быть под запрещенными веществами. Наблюдала весь этот кошмар. Больше всего, конечно, жалко детей, – рассказала свидетель ситуации в соцсетях.

Полиция прибыла, но женщина попыталась убежать. Тогда двое сотрудников скрутили ее и сковали наручниками, после чего задержали. Позднее старшая дочь женщины рассказала, что все дети сейчас находятся у бабушки, и с малышом все в порядке.

– Данный факт зарегистрирован 14 мая. Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято законное решение. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

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