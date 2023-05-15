Курганский суд отправил в СИЗО мужчину, который ударил 12-летнюю девочку на самокате

Этот человек за решеткой без причины ударил ребенка. Фото: Полиция Курганской области

В Кургане отправили в СИЗО 49-летнего мужчину, который без повода ударил по шее 12-летнюю девочку. Она просто проезжала мимо на самокате. После удара школьница упала на асфальт и сломала несколько позвонков. А мужчина просто скрылся – его разыскивали несколько дней.

– Судом рассмотрено и удовлетворено мотивированное ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в СУ СК РФ по Курганской области.

Против мужчины завели уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, из хулиганских побуждений). Также полиция проверяет его на причастность к другим преступлениям.

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