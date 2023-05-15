В квартире находились двое взрослых и ребенок: в поселке под Челябинском прогремел взрыв

Взрывная волна выбила стекла и двери балкона. Фото: 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области.

В поселке Вишневогорск Челябинской области прогремел взрыв в квартире на четвертом этаже. Инцидент произошел днем 15 мая на улице Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Каслинского пожарно-спасательного гарнизона.

— К месту вызова были направлены сотрудники 60 пожарно-спасательной части и пожарной части № 115.По прибытии установлено, что в квартире произошла разгерметизация самогонного аппарата, — уточнили в ведомстве.

В квартире находились двое взрослых и ребенок. Никто из них не пострадал.

Однако в результате взрыва были выбиты балконные стекла и двери. Несущие конструкции здания не повреждены.

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