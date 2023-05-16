«Заварили дверь и угрожают кислотой»: зоозащитники затравили женщину, покусанную бродячими собаками

Разрисованная дверь и один из возможных хулиганов. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Жительницу Челябинска Ольгу в начале года покусали бродячие собаки. Она написала в отлов и группу зоозащитников. После этого понеслось – на женщину в сети начали выливать тонны помоев, ей исписали весь подъезд оскорбительными надписями, заварили дверь в квартиру. Теперь ей намекают, что она может пострадать снова, но уже не от животных, а от людей, которые брызнут ей кислотой в лицо.

– Мы с сыном шли мимо металлоприемника на улице Енисейской, как к нам подбежали три собаки. Начали рычать, лаять. Тут же еще четыре возникли. Мы начали кричать на них, отгонять, одна очень больно укусила меня за ногу, порвала штаны, – вспоминает Ольга.

собаки, которые напали на Ольгу. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Следы собачьих укусов. Фото: предоставлено "Комсомолке"

С укусом женщина обратилась в травмпункт. Потом позвонила в отлов бродячих собак. На эмоциях написала пару комментариев, где выступила за эвтаназию агрессивных животных. Ольга уверена – на ее месте мог оказаться ребенок, которого бы просто разорвали на части. Как в Оренбурге, где стая недавно загрызла 8-летнего мальчика.

– На место прибыл один зоозащитник. Он записал видео, якобы собаки не агрессивные и на людей не нападают. А потом меня начали травить – писать везде, угрожать, – рассказывает женщина.

Этих мужчин Ольга подозревает в порче подъезда. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Дверь испортили холодной сваркой. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В соцсетях Ольге начали поступать десятки сообщений с оскорблениями и угрозами. Средних лет мужчина называет ее «аморальной мразью» и «страшной уродиной», другой говорит, что разбил бы ей лицо. Женщина с котенком на аватарке вообще пишет что-то, чему даже цензурный аналог не подобрать. Неприятно, но сообщения в соцсетях закрыть можно… А вот когда группа парней заходит в подъезд и разрисовывает его оскорбительными надписями, становится страшно. Потом – хуже. Заварили дверь холодной сваркой. Женщине пришлось вызывать мастеров, чтобы попасть домой.

– Теперь эти «зоозащитники» мне пишут, мол, ходи и оглядывайся. Недавно написали, что могут в лицо кислоту вылить. Знаете, страшно так жить, – жалуется Ольга.

Угрозы в адрес женщины - не редкость. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Часть диалогов Ольги. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Пообщаться с тем самым зоозащитником, как с лидером мнений среди группы челябинских любителей животных, не удалось. Предложения нашего корреспондента он проигнорировал. Но, оказывается, Ольга большая любительница поучаствовать бессмысленных спорах в интернете о том, что делать с бродячими собаками и животными вообще. «Усыплять нельзя кастрировать и стерилизовать». Выбирают, где поставить запятую. А потом некоторые из дебатеров переходят на личности и страшные оскорбления. Похоже, следствием одного таких споров и стала травля, с которой столкнулась Ольга.

Дверь разрисовали несколько раз. Фото: предоставлено "Комсомолке"

После травли и порчи подъезда Ольга написала несколько обращений в полицию. В пресс-службе УМВД России по Челябинску сообщили, что по ситуации проведен полный комплекс мер - просмотрены видеозаписи с камер наружного наблюдения и опрошены свидетели. Но загвоздка в том, что вандалы проникли в подъезд в масках, что сняла камера домофона. Установить их лица пока почти невозможно.

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