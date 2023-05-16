Госпитализированы четыре человека: возле Потребительского рынка в Челябинске частично обрушилась кровля склада

Кровля обрушилась в центре здания. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске частично обрушилась кровля склада возле Потребительского рынка. ЧП произошло вечером 16 мая на улице 2-й Потребительской. Как сообщили в региональном управлении МЧС, пострадали четыре человека.

— В центре здания произошло частичное обрушение кровли на площади 400 квадратных метров. Пожара нет. На месте проводились ремонтные работы, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Всех пострадавших госпитализировали в больницу. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 рабочих. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения.

В причинах обрушения крыши склада в Челябинске будет разбираться прокуратура Советского района и Гострудинспекция. Они проверят, как соблюдались требования безопасности во время ремонтных работ. По данным надзорного ведомства, пострадавшие являются рабочими.

— Руководство прокуратуры района выехало на место происшествия с целью координации действий оперативных служб. При наличии оснований по результатам проверки будет решаться вопрос о применении мер прокурорского реагирования, — сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Свою проверку также проводит Следственный комитет. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и виновных лиц, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Виновникам может грозить до трех лет лишения свободы.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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