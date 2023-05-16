Самый зеленый сквер Челябинска расцветет по-новому

В скверах Металлургического района сохранится много зелени. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Металлургическом районе Челябинска в этом году завершится масштабная реконструкция самого большого парка — имени Тищенко. Работа кипит одновременно на нескольких участках: меняются коммуникации, обновляется фонтан, прокладываются дорожки. Тем не менее людей здесь не становится меньше. Жители по-прежнему выбирают сквер, чтобы добраться до работы, заняться спортом или просто прогуляться с коляской.

Благоустройство проходит под контролем Межмуниципального координационного совета (МКС) «Челябинский» партии «Единая Россия». Депутат Челябинской городской Думы Алексей Баканов и председатель совета, глава города Наталья Котова осмотрели площадки, которые строятся по программе «Формирование комфортной городской среды», встретились с подрядчиками и узнали у жителей, нравятся ли им изменения.

— Мы все вместе видим, что за последние годы наш город серьезно преображается, и наша задача, чтобы он становился еще лучше, — отметил Алексей Баканов. — Появляется много общественных пространств, где любят проводить время семьи с детьми, старшее поколение. Сейчас осмотрели благоустройство, которое было запланировано в прошлом году. Работы выполняются по намеченному плану, и в скором будущем у нас появятся прекрасные места, наш Металлургический район, который и так самый зеленый, станет еще лучше.

НОВЫЙ АКВАРИУМ И ПРЕЖНЯЯ АТМОСФЕРА

В парке «Металлург» имени Тищенко людей можно встретить всегда: дети после школы бегут на скейт-площадку, спортсмены выходят на летние тренировки, мамы с колясками — на прогулку. Вот и Антонина Николаевна спешит в местный КТОС на уроки пения.

— Живу здесь с 1968 года, — рассказывает Антонина Мялкина. — Парк, конечно, был заброшен, а сейчас все восстанавливают, везде чистота и порядок. На танцы сюда ходим, сейчас сцену покрасили.

Реконструкция в парке Тищенко идет второй год. Главным отличием этого сквера является «Дом-аквариум», который стал обязательным местом для посещения в любой семье. Здание было открыто еще в 1983 году, тогда это был уникальный для Урало-Сибирского региона проект, да и сегодня родители с детьми приезжают сюда за впечатлениями. В 2022 году капитально отремонтировали фасад здания, установили новый аквариум на 2400 литров. Также после реконструкции ждут гостей кафе «Настенька» и «Шерхан», спортклуб «Буревестник». В сквере проведено освещение, по-другому стали выглядеть входные группы. Глава Челябинска Наталья Котова поставила задачу закончить все работы ко Дню города.

— Многое уже удалось сделать — например, самый крупный в городе скейт-парк, где с первых теплых дней с удовольствием проводят время юные экстремалы, — поделилась впечатлениями Наталья Котова. — Завершены фасадные работы, готовятся основы под спортивные площадки, обустраиваются тропинки по тем маршрутам, где много лет ходили люди. В принципе, все в парке создается для того, чтобы сделать единый удобный комплекс для отдыха, прогулок и досуга.

В парке «Металлург» благоустроят каждый уголок. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Довольно необычными будут новые тропинки: они проложены по местам, где ходят люди, и сделаны из печатного бетона. Такие дорожки более долговечны, но на них возможно нанести любой рисунок, будь то кирпичная кладка или гранитная брусчатка. Технология для России новая, но уже становится популярной из-за долговечности материала.

Также в этом году в парке отремонтируют фонтан, танцевальную площадку, детские силовые тренажеры, преобразится дендрарий. До конца августа появится современная сцена, аттракционы, баскетбольная и волейбольная площадки.

НОВЫЙ СКВЕР ВМЕСТО БУРЬЯНА

Не меньшим событием для Металлургического района станет появление нового сквера на пересечении улиц Черкасской и Пети Калмыкова. Пока здесь только расчистили территорию — о прошлом напоминает только ржавая конструкция, где еще в советское время играли дети.

Депутат гордумы Алексей Баканов и рабочая группа МКС осмотрели строи¬тельную площадку и обсудили с подрядчиком детали нового сквера. Например, лично увидели необычные материалы, которыми планируется проложить дорожки.

— Это новая технология плитки, которая была отработана в сквере по улице Цвиллинга и возле ДК «Станкомаш», — презентовал подрядчик Алексей Глагольев. — Это мировой тренд, необычное покрытие, когда не просто наносится краска, а состоит из мелких камешков. Используется белая, серая и черная плитка — будет очень красиво.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новый сквер на Черкасской откроется ко Дню города. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но главная особенность этого сквера в том, что о нем много лет мечтали жители соседних домов. Для благоустройства место выбрано рейтинговым голосованием. Люди вместе обсуждали нюансы проекта и убедили авторов отказаться от некоторых моментов.

— Здесь очень активные жители, КТОС, несколько лет они лоббировали благоустройство, — говорит глава Металлургического района Сергей Кочетков. — Было много проектов — и с фонтаном, и без, были бурные обсуждения по общественному туалету, но жители категорически выступили против. Разработчик все это учел. Будут две детские площадки, место для отдыха в тени, для спортивных ребят воркаут-площадка, большая песочница для малышей, лавочки для родителей.

Новые подходы используются и в озеленении. Деревья выкопали раньше, чтобы они не свернули свои листья, а вернут в уже готовый сквер в августе, в самое оптимальное для этого время. В сквере на Черкасской высадят 44 дерева и почти 1400 кустарников, постелют газон.

КСТАТИ

В Челябинске до 31 мая продолжается голосование за территории, где пройдет благоустройство в 2024 году. Голос за одну из площадок в своем районе можно отдать на сайте 74.gorodsreda.ru или на портале Госуслуг. В Челябинске в голосовании участвуют 30 проектов.

ЦИФРА: 12

Столько дворов Металлургического района будет благоустроено в 2023 году по программе «Формирование комфортной городской среды». В бюджете на это запланировано 37,4 млн рублей.

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